Frigerio encabezó una reunión de gabinete para coordinar la asistencia a municipios afectados por el temporal
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete para analizar la situación de cada localidad entrerriana que sufrió las consecuencias del temporal y coordinar la asistencia a los municipios más afectados. Durante el encuentro, se evaluaron los daños provocados por los fuertes vientos y las intensas lluvias, que incluyeron voladuras de techos, inundaciones y cortes de rutas en distintos puntos de la provincia.
Al término de la reunión, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, detalló que “se están evaluando en toda la provincia las consecuencias del temporal”, y remarcó que uno de los episodios más sensibles se registra en la ciudad de Paraná, donde se lleva adelante la búsqueda de integrantes de una familia tras las intensas precipitaciones. “Esto ha sido informado al gobernador para que esté al tanto”, subrayó.
La funcionaria pidió “tranquilidad” para poder dimensionar con precisión el impacto del fenómeno climático. “Estamos recibiendo información. Pido tranquilidad para que podamos evaluar realmente cuáles son las consecuencias”, expresó, al tiempo que destacó el trabajo articulado con Defensa Civil de Entre Ríos. “Para el Ministerio de Desarrollo Humano, el dato válido lo da Defensa Civil provincial, estamos relevando y cerciorando con ellos la validez de nuestros datos”, agregó.
En relación a la asistencia, Berisso explicó que ante una inundación “siempre el municipio debe tener previsto las instalaciones necesarias y el lugar de evacuación para empezar a trabajar antes de que suceda”. No obstante, confirmó que desde el gobierno provincial se brinda ayuda alimentaria inmediata y que “en algunos casos saldremos con algún subsidio más personal para alguna familia que así lo necesite; pero, sobre todo, se atenderá la necesidad de comida y de pernoctar en algún lugar especial”. También aclaró que la respuesta se ajustará a la realidad de cada ciudad, ya que “todas están con situaciones muy diferentes”.
Por su parte, el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, informó que desde horas de la mañana se comenzó a asistir a municipios cercanos como Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, además de Paraná, mediante la entrega de módulos alimentarios, colchones y frazadas.
Asimismo, indicó que se mantiene contacto telefónico con otras localidades, aunque la continuidad de las lluvias dificultó algunas entregas. “Estamos en contacto con otros municipios pero por la lluvia no se ha concretado la entrega, así que coordinamos para las próximas horas cuando el tiempo lo permita”, señaló.