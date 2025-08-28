Frigerio encabezó una reunión de gabinete en Urdinarrain y destacó la importancia del trabajo en equipo
En el marco de una nueva jornada de trabajo territorial, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves en Urdinarrain una reunión de gabinete conjunto con el equipo de gobierno local, reafirmando su compromiso con una gestión cercana y colaborativa.
El mandatario provincial fue recibido por el intendente Sergio Fabián Martínez, y estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete provincial. También participaron funcionarios del gobierno municipal.
Durante el encuentro, Frigerio subrayó que trabajar en equipo es la mejor manera de resolver los problemas de la gente. “Esta reunión tiene el objetivo de trabajar entendiendo que en equipo podemos resolver mejor los problemas que de manera individual. Conociéndonos más, generando confianza, incluso en un contexto económico tan difícil como el actual, estamos convencidos de que es posible avanzar”, señaló.
En esa línea, valoró la experiencia recogida en los primeros 20 meses de gestión y agregó: “Imaginémonos lo que podríamos lograr si tuviéramos más recursos. Pero la falta de dinero no puede ser una excusa para no hacer. Por eso es clave fijar prioridades, asignar mejor los recursos, ser transparentes y eficientes”.
Frigerio remarcó que este tipo de encuentros en el territorio constituyen una política de gestión: “Probablemente sea la primera vez que se realiza una reunión de este tipo en Urdinarrain, pero para nosotros es fundamental conocer de primera mano los temas y que nuestros equipos puedan trabajar codo a codo con los gobiernos locales”.
Por su parte, el intendente Martínez agradeció la presencia del gobernador y su equipo: “Es un lujo y un privilegio tener esta posibilidad de trabajo conjunto. Nos permite abordar temas de la gestión diaria con una mirada integral. Algunas cuestiones tendrán solución más inmediata y otras requerirán continuidad, pero sabemos que contamos con el acompañamiento para avanzar”.