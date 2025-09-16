Frigerio encabezó una reunión de gabinete en Hernández y se comprometió a atender las prioridades locales
El gobernador Rogelio Frigerio presidió este martes una reunión de gabinete conjunto en la ciudad de Hernández, donde fue recibido por el intendente Luis Gaioli. Durante el encuentro, el mandatario provincial aseguró que “las prioridades del intendente son las prioridades de nuestro gobierno”, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada con las comunidades.
La reunión, desarrollada en el Salón Cultural, contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, ministros provinciales, funcionarios locales y referentes institucionales.
Obras e infraestructura entre los principales ejes
Frigerio remarcó que los planteos del intendente y su equipo son la base para delinear acciones conjuntas. Entre las necesidades abordadas se destacó la realización de un pozo de agua, la mejora de accesos y la pavimentación de calles, además de la resolución de fondos municipales que actualmente están inmovilizados.
“Vamos a trabajar para destrabar esos recursos de manera que puedan destinarse a obras prioritarias”, señaló el gobernador. Asimismo, expresó su compromiso frente a la situación edilicia de una escuela centenaria de la localidad que necesita reparaciones urgentes.
Participación institucional
También estuvieron presentes los presidentes del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals; de Vialidad Provincial, Ezequiel Donda; y el senador departamental Rafael Cavagna.
Por su parte, el intendente Gaioli agradeció la decisión de llevar la reunión a Hernández y destacó que se plantearon temas claves para el desarrollo local, como el asfaltado y enripiado de un camino de acceso alternativo para el tránsito pesado. Además, adelantó que se programarán reuniones específicas con las áreas ministeriales para avanzar en estas demandas.
Contacto directo con la comunidad
En su visita, Frigerio recorrió la Escuela N.º 9 Félix Frías, el playón del polideportivo y la Biblioteca Popular La Vieja Estación, donde dialogó con vecinos y referentes sobre las principales problemáticas de la localidad.