Frigerio encabezó una reunión de gabinete centrada en los ejes del Presupuesto 2026
El gobernador Rogelio Frigerio presidió este miércoles una nueva reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, donde analizó junto a su equipo los principales lineamientos del Presupuesto 2026, recientemente presentado en la Legislatura provincial. El proyecto mantiene el foco en áreas prioritarias que dan continuidad al actual plan de gestión.
Del encuentro participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial. En ese marco, Frigerio subrayó que “las prioridades siguen siendo las mismas que en el presupuesto anterior, y tienen que ver con los bienes y servicios más sensibles para la población: salud, educación, seguridad e infraestructura”.
“Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia. Vamos a intervenir el cien por ciento de las rutas, hospitales y escuelas”, aseguró el mandatario, destacando el compromiso de su administración con el desarrollo territorial.
Durante la reunión, el gobernador repasó los logros alcanzados desde el inicio de su gestión, entre ellos la disminución de la presión impositiva en 2024 y 2025.
“También hemos podido sostener subsidios importantes, como los de la tarifa eléctrica para los sectores más vulnerables y para la producción. Pasamos de ser la provincia más cara en 2023 en términos de boleta de energía eléctrica, a ubicarnos en el puesto 11. El objetivo es seguir bajando en ese ránking”, remarcó Frigerio.
Otro de los puntos destacados fue el cambio en la lógica del funcionamiento del Estado, con ejemplos como el proyecto MiradorTec. “Un edificio que estaba destinado a ser utilizado por funcionarios públicos pasó a convertirse en el polo tecnológico de innovación, economía del conocimiento e inteligencia artificial más moderno del país, y estamos muy orgullosos de eso”, afirmó.