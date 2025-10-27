Frigerio encabezó una reunión de gabinete centrada en la seguridad y la infraestructura sanitaria
El gobernador Rogelio Frigerio presidió este lunes una nueva reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, donde se abordaron temas vinculados a la seguridad pública, la infraestructura sanitaria y la gestión de los servicios públicos.
Del encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores, participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, junto a ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial.
Al finalizar la reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, brindó detalles sobre los principales ejes tratados, calificando el encuentro como “muy productivo, con un abordaje integral de las distintas áreas del Estado”.
Troncoso destacó especialmente la reciente entrega de 1.300 chalecos antibalas a la Policía de Entre Ríos, subrayando que “fue algo muy bien recibido por los agentes y por la ciudadanía en general”.
Durante la reunión también se analizó el avance de obras en tres hospitales provinciales, entre ellos el San Roque y el San Martín de Paraná. Además, se discutió el proceso de cesión total del Hospital de La Baxada por parte del PAMI a la provincia, que se encuentra en su etapa final. “Necesitamos esa cesión íntegra para poder intervenir en el hospital y realizar las mejoras edilicias necesarias”, explicó el ministro.
Otro de los temas abordados fue la modernización del sistema de ambulancias, con la incorporación de dispositivos de geolocalización que permitirán optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.
En materia de seguridad ciudadana, Troncoso informó que continúa el refuerzo policial en el barrio Macarone, donde desde el inicio de la gestión se ha fortalecido la presencia de las fuerzas para prevenir hechos de vandalismo, accidentes y situaciones de riesgo.
“La intervención constante de la Policía en la zona ha permitido mejorar las condiciones de seguridad y reforzar la confianza de los vecinos”, concluyó el funcionario.