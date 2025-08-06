Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete enfocada en obras públicas y eficiencia del gasto
El gobernador Rogelio Frigerio lideró este miércoles una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se realizó un repaso de las principales acciones llevadas adelante por cada cartera y se evaluaron las políticas implementadas, con especial atención en la eficiencia del gasto público y el avance del plan de obra pública.
También participó la vicegobernadora Alicia Aluani, junto a ministros y secretarios del gabinete provincial. Finalizado el encuentro, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, destacó que el encuentro permitió hacer “una revisión de la evolución de todas las líneas de acción de cada ministerio y también de las que se trabajan de manera conjunta entre áreas”.
En ese sentido, Boleas señaló que el foco estuvo puesto en “la optimización de los recursos, dada la situación económica en la que nos encontramos”, y agregó que se realizó un seguimiento detallado sobre el estado de avance de las obras públicas en materia de salud e infraestructura general, para contar con datos actualizados del progreso del plan en marcha.
Finalmente, el ministro valoró la periodicidad de estos encuentros al remarcar que “las reuniones semanales de gabinete nos permiten hacer un seguimiento constante de la ejecución presupuestaria, semana a semana, con el objetivo de asegurar el manejo más eficiente posible de las finanzas públicas”.