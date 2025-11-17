Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete con eje en la gestión y la articulación público-privada
El gobernador Rogelio Frigerio presidió este lunes una nueva reunión de gabinete realizada en Mirador Tec, un espacio destacado por su uso creciente y su articulación con iniciativas de inversión privada y acciones del gobierno provincial.
Del encuentro participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo. Tras la reunión, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, ofició de vocero y subrayó la importancia del lugar elegido: “Es la primera vez que nos reunimos acá como gabinete, en un lugar emblemático que hoy tiene un uso masivo, sobre todo vinculado a la inversión privada y a acciones del gobierno”, señaló.
Hein calificó el encuentro como “altamente positivo”, especialmente al cumplirse próximamente dos años de gestión. “Se hace un repaso de las áreas y se va determinando, próximo al 10 de diciembre, el trabajo que se ha hecho en estos últimos 24 meses. El gobernador ha sido claro y se está generando un lineamiento de cara a lo que fue y a lo que es hoy”, afirmó.
Sobre las expectativas para la segunda mitad del mandato, expresó: “Nos quedan dos años por delante que van a ser muy positivos y dinámicos, con respecto a mostrar una provincia distinta”.
Entre los temas tratados, mencionó la continuidad de obras sensibles para la ciudadanía, como las del Hospital Bicentenario, junto con las decisiones adoptadas tras el incendio reciente en otro centro de salud. También se evaluaron problemáticas vinculadas a la vivienda.
Hein adelantó que el gobierno avanza en los detalles para convocar una mesa de trabajo destinada a fortalecer la inversión privada en articulación con el Estado. “Estamos determinando detalles para llevar este tema a una mesa de trabajo, y entre ambas partes encontrar una solución a una problemática que aqueja hace años”, sostuvo.
En ese sentido, destacó la decisión política del gobernador de abrir la participación del sector privado. “El gobernador está ampliando el espectro para que el sector privado también sea parte de la solución, con un Estado ágil y dinámico. Ahí comienza el rol de la Legislatura, que debe generar herramientas para que el Estado deje de ser una máquina de impedir”, afirmó.
El titular de Diputados también informó la agenda legislativa de la semana. Confirmó que este martes se realizará una sesión especial, mientras que el miércoles se tratará el proyecto de presupuesto en la sesión ordinaria, “dándole media sanción, si todo avanza según lo hablado la semana pasada en comisión”.
Finalmente, Hein resaltó el proceso de modernización normativa que impulsa la Legislatura: “Estamos trabajando en leyes más flexibles para que el sector privado encuentre el nicho para invertir en la provincia. La Legislatura tiene que estar a la altura para actualizar leyes que tienen más de 40 o 50 años, porque el mundo ha cambiado muchísimo. En ese sentido estamos trabajando para darle más herramientas al gobernador”, concluyó.