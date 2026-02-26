Frigerio encabezó un gabinete conjunto en Bovril y ratificó obras para la Escuela Agrotécnica
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presidió este jueves una reunión de gabinete conjunto con el municipio de Bovril, en el departamento La Paz, donde se repasaron temas prioritarios vinculados a infraestructura educativa y vial.
El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente José Luis Gillig; legisladores y equipos técnicos de ambas administraciones. Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con la ejecución de obras en la Escuela Agrotécnica N° 15 Manuel Antequeda, el mejoramiento del camino que conecta la institución con la ciudad y otros puntos clave de la agenda municipal.
Frigerio agradeció la recepción del intendente y remarcó la importancia de estas instancias para fortalecer el trabajo articulado entre la provincia y los gobiernos locales. En ese marco, reafirmó su compromiso con esta modalidad de gestión y expresó su intención de “completar en estos dos años que nos faltan reuniones con todos los municipios y la mayor cantidad de comunas posible”.
El mandatario sostuvo además que su administración “escucha las preocupaciones y las prioridades que fija la autoridad municipal y el equipo, las que pasan a ser, automáticamente, las nuestras”. Y agregó: “En estas épocas tan difíciles, se debe compensar la falta de recursos con interacción permanente, con trabajo en equipo, para ver de qué manera podemos avanzar en la resolución de problemas, muchos de los cuales se generaron hace décadas”.
Antes del encuentro, el gobernador visitó la Escuela Agrotécnica N° 15 Manuel Antequeda, donde se ejecuta la obra de construcción de la residencia estudiantil. Recordó que fue “una promesa que había hecho” y señaló que se trata de un proyecto iniciado hace ocho años. “Le dije al intendente: la vamos a terminar, y la terminamos”, afirmó. Además, adelantó que a fines de marzo se concluirá la mayor parte de la obra y que luego restará una etapa de amoblamiento de aproximadamente un mes. También confirmó que ya comenzó el diálogo con las autoridades para avanzar en mejoras edilicias durante el resto de la gestión.
Frigerio reiteró su compromiso de mantener una presencia territorial activa: “Vamos a terminar nuestra gestión, estando en el territorio, cerca de los que todos los días lidian y escuchan también las preocupaciones de las familias”, manifestó.
Por su parte, el intendente José Luis Gillig agradeció al gobernador “por el diálogo a diario y por venir a ver la situación de Bovril”. En relación a la obra en la escuela agrotécnica, destacó que el internado alberga estudiantes de colonias rurales y de ciudades como La Paz y Federal. Además, confirmó junto al mandatario que se completará el enripiado de un tramo de nueve kilómetros del camino que resta para unir el establecimiento con la localidad.
Obra con financiamiento nacional
Durante su estadía, Frigerio supervisó el avance de la ampliación en la Escuela Agrotécnica N° 15 Manuel Antequeda, que incluye la construcción de una residencia estudiantil mixta. El proyecto registra un avance superior al 93 por ciento y es financiado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, con un presupuesto oficial de 1.352.315.166,30 pesos.
La obra se inició en 2018 y atravesó dos etapas de neutralización: una en 2019, con reinicio en 2021; y otra en 2024, hasta su reanudación el 1 de octubre de 2025. Una vez finalizada, la residencia permitirá alojar a más de 200 estudiantes.