Frigerio encabezó un emotivo homenaje a Jorge Méndez, figura clave de la cultura entrerriana
El gobernador Rogelio Frigerio presidió este miércoles un emotivo homenaje al músico y compositor entrerriano Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, ante una numerosa concurrencia. “Es un reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular entrerriana”, afirmó el mandatario al abrir la ceremonia.
La actividad comenzó con la presentación de Ernesto Méndez, hijo del compositor, quien interpretó obras emblemáticas como Canción del Jornalero, El Puentecito de la Picada y Canción de Puerto Sánchez, entre otras piezas que formaron parte del repertorio de su padre.
Frigerio destacó la trascendencia artística y emocional del homenaje: “Este homenaje es un reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular, a una persona que pudo transformar el ADN entrerriano en música y poesía. Lo hizo de una manera que nos enorgullece a todos y se merece este homenaje y muchísimo más, su familia y sus amigos”.
Acerca de la amplia convocatoria, remarcó: “No nos sorprende porque sabemos lo que representa Jorge. Nos pone contentos que este homenaje tenga esta respuesta del público”.
El secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, resaltó también la masiva participación para celebrar la trayectoria del músico: “Es una fiesta. Nos acompaña uno de sus hijos, y otro va a estar haciendo alguna interpretación de su padre”.
A su turno, el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, subrayó la importancia de la iniciativa impulsada por el gobernador y expresó su emoción “por homenajear una figura de la dimensión de Jorge Méndez y que tenga la repercusión que está teniendo”.
En tanto, Guillermo Méndez, otro de los hijos del compositor, agradeció “a toda la gente que se movilizó para que esto sea posible” y compartió cuáles son las canciones que más lo marcaron: “Puede ser Puro Monte o la Canción de Puerto Sánchez, que es un fenómeno que ni yo entiendo cómo arraigó, al punto de mezclarse con el paisaje y pasar a ser un sinónimo”.
Además, destacó el legado artístico de su padre: “Mi papá representa una generación que nos dejó un montón de cosas, que empezaron desde cero hasta darnos una identidad musical”.
Durante el acto, Frigerio entregó una distinción oficial en honor a Méndez, acompañada por la proyección de un material audiovisual que repasó los hitos de su carrera y su aporte a la cultura entrerriana. Posteriormente, se realizó la lectura del decreto que reconoce formalmente su trayectoria.
Repertorio musical
En el cierre, Ernesto Méndez volvió a subir al escenario para compartir interpretaciones junto a María Luz Erázun – Ramiro Matteoda y al Conjunto Itaý, grupo chamamecero referente con 25 años de trayectoria y cinco discos editados.