Frigerio encabezó reunión de gabinete enfocada en infraestructura y turismo
El gobernador Rogelio Frigerio lideró una nueva reunión de gabinete donde se definieron prioridades para la reparación de rutas nacionales y provinciales, se presentó un proyecto turístico sustentable en Salto Grande, y se formalizó la incorporación de Atilio Benedetti como presidente del Ente Región Centro.
La infraestructura vial fue el eje central del debate, con especial atención al estado de las rutas y los acuerdos alcanzados con el gobierno nacional. Se discutió lo convenido con la Nación respecto a las rutas 18 y 12, y cómo se está implementando dicho proceso. Además, se trató el plan provincial para intervenir en los caminos provinciales con financiamiento internacional.
Se reafirmó el compromiso del gobernador y de su gestión para intervenir todas las rutas de la provincia.
Posteriormente, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, brindó detalles sobre la agenda de trabajo del equipo gubernamental. En lo que respecta al desarrollo económico y el turismo, el ministro informó sobre el avance del concurso de antecedentes para la concesión de la pesca del dorado en la represa de Salto Grande, que según expresó, “creemos que es un proyecto de mucha importancia para el turismo provincial; y también desde nuestro punto de vista del cuidado del recurso”.
Finalmente, la reunión sirvió para dar la bienvenida oficial a Atilio Benedetti, quien asumió como nuevo encargado de la Región Centro, en reemplazo del fallecido Jorge Chemes. Bernaudo destacó que su llegada se produce en un momento institucional clave, ya que el próximo 23 de abril la provincia de Entre Ríos asumirá la presidencia del bloque regional.
En este contexto, señaló que “Atilio arranca con una responsabilidad muy importante de ser el coordinador en esta etapa de la presidencia del gobernador Rogelio Frigerio de la Región Centro”.