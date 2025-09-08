Frigerio encabezó reunión de gabinete con foco en obra pública, educación y seguridad
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este lunes su encuentro semanal con ministros, secretarios y titulares de las Cámaras Legislativas, donde se abordaron diversas temáticas de gestión. La reunión, realizada en la Casa de Gobierno en Paraná, contó además con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani y del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
Obra pública, salud y justicia en la agenda
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, fue la vocera del encuentro y señaló que el gobernador condujo el trabajo sobre “muchos temas”, destacándose los vinculados a la obra pública, incluidas edificaciones de organismos provinciales, así como iniciativas en Salud y Justicia.
Berisso subrayó que también se prestó especial atención a seguridad y educación, y resaltó la dinámica de trabajo implementada: “Es donde se produce la verdadera articulación, porque podemos intervenir muchos sobre un tema y eso le otorga riqueza”.
Programas sociales y de salud visual
En el plenario, Berisso presentó avances del programa Ver para Ser Libres, una iniciativa conjunta con el Ministerio de Capital Humano de la Nación. La primera etapa se extendió por tres semanas, alcanzando los 17 departamentos y 26 localidades de Entre Ríos. La segunda fase, de 15 días, sumará visitas a ciudades, juntas de gobierno y comunas.
“El impacto es muy positivo en comunidades donde el acceso a servicios de salud visual es limitado. En muchas zonas no hay oftalmólogos ni ópticas, y el programa resulta fundamental para que niños puedan acceder a anteojos y detección temprana de problemas visuales”, afirmó la ministra.
Avances en la modernización del Estado
Por otra parte, Berisso informó sobre la implementación del Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (SIGAP). Durante agosto se evaluó la primera etapa de su puesta en marcha, y actualmente se trabaja en las siguientes fases, con capacitaciones a las áreas de personal y difusión para los empleados.
“Es una herramienta que centraliza la información del trabajador, permitiendo trámites sin necesidad de traslados, lo cual evita complicaciones y agiliza la gestión”, explicó.