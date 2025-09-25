Frigerio encabezó la firma de convenios del programa Entre Ríos LED con municipios entrerrianos
El gobernador Rogelio Frigerio participó este miércoles en Paraná de la firma de convenios entre la Secretaría de Energía, Enersa y los municipios de Gualeguaychú, Concordia, Ubajay, San Gustavo y San Benito, en el marco del programa Entre Ríos LED, orientado al recambio de luminarias para mejorar la eficiencia energética y modernizar el alumbrado público.
El acto se realizó en el almacén de la Empresa de Energía en Paraná y contó con la presencia del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el vicepresidente de la compañía y ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata, junto a los intendentes de las ciudades firmantes.
Tras la firma, las autoridades recorrieron las instalaciones de Enersa. En ese marco, Brupbacher remarcó que se trató de la primera firma de convenios de Entre Ríos LED, un programa impulsado por la Secretaría de Energía y ejecutado por la distribuidora eléctrica provincial. “Siempre estamos buscando la eficiencia energética y en este caso en la luminaria pública, que es uno de los costos más altos que tienen que afrontar los municipios. Este programa nos permite mejorar mucho la calidad del gasto en energía”, sostuvo.
El presidente de Enersa adelantó además que la empresa ya adquirió 20.000 luminarias LED que serán distribuidas entre municipios y accesos a rutas de Entre Ríos, como parte del proceso de modernización del sistema de alumbrado.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, subrayó: “Este acuerdo con los municipios es un paso concreto en la modernización del alumbrado público de Entre Ríos. Con la tecnología LED garantizamos más seguridad, más eficiencia y un uso responsable de la energía”.
En la misma línea, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, explicó que el programa “procura lograr eficiencia energética trabajando en conjunto con los municipios para la reducción del costo. Este tipo de luminarias reduce el consumo de energía y eso hace que sus costos también se reduzcan”.
Un programa con impacto ambiental y económico
El programa Entre Ríos LED busca modernizar el alumbrado público mediante el recambio integral de luminarias a tecnología LED y la expansión del servicio donde sea necesario. Su implementación apunta a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en sintonía con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
Según el esquema previsto, la Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación, mientras que Enersa actuará como unidad ejecutora, con responsabilidades en la provisión de luminarias, capacitación al personal municipal y realización de auditorías técnicas. Los municipios, en tanto, deberán ocuparse de retirar, instalar y mantener las luminarias, adecuar las columnas de alumbrado, cubrir los costos de instalación y garantizar la disposición segura de las lámparas reemplazadas.