Frigerio encabezó en Buenos Aires el lanzamiento oficial del Carnaval del País 2026
El gobernador Rogelio Frigerio participó en Buenos Aires del lanzamiento oficial del Carnaval del País 2026, un evento realizado en el Teatro Astros que reunió a artistas, autoridades y representantes del sector turístico. La presentación apuntó a consolidar al Carnaval del País como uno de los espectáculos a cielo abierto más importantes de Argentina y Sudamérica, además de anticipar la temporada de verano y fortalecer las marcas Gualeguaychú y Entre Ríos.
Durante el acto central estuvieron presentes el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; y el presidente de la Comisión del Carnaval, Ricardo Saller, entre otras autoridades.
Previo a la ceremonia, el Obelisco fue escenario de una intervención artística en la que tres integrantes de comparsas realizaron una performance desde lo alto del monumento, mientras el resto del elenco interactuó con el público en la base para generar contenido audiovisual. Luego, en el foyer del Teatro Astros, se ofreció un cóctel de recepción y se habilitó un espacio de prensa y producción de contenidos con artistas e influencers vinculados al carnaval.
Los asistentes ingresaron luego a la sala para el acto principal, conducido por Mariano Peluffo, que incluyó la proyección de un video institucional y una coreografía conjunta de todas las comparsas. Más tarde, las autoridades fueron invitadas al escenario.
En ese marco, Frigerio entregó a Ricardo Saller la placa que declara al Carnaval del País como Fiesta Nacional, reconocimiento otorgado en septiembre durante la Feria Internacional de Turismo. En total se entregaron cinco placas, una para la Comisión del Carnaval y las restantes para cada una de las cuatro comparsas.
Edición 2026
El Carnaval del País 2026 comenzará el 3 de enero y se desarrollará a lo largo de 11 noches. Cada comparsa presentará una temática original: Papelitos: “El Hechizo del Oeste”; Marí Marí: “Ítaca”; O’Bahía: “Lobos”; y Ará Yeví: “El Diablo de la Salamanca”.