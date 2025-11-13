Frigerio encabezó el lanzamiento del 41° Seven de la República en Paraná
El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes del lanzamiento oficial de la 41ª edición del Seven de la República, que se disputará los días 29 y 30 de noviembre en la capital entrerriana. El tradicional certamen reunirá a más de mil deportistas, dirigentes y equipos técnicos de distintas provincias argentinas y de países limítrofes.
Durante el acto, realizado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), Frigerio destacó la importancia del evento para Entre Ríos y Paraná, al subrayar que “compartimos los valores del deporte, en particular los del rugby, y entendemos que también es muy importante fomentar el turismo de eventos”. En esa línea, aseguró que se trata de “un acontecimiento muy significativo para la provincia y para el rugby nacional”.
El mandatario también valoró el trabajo conjunto entre la Secretaría de Deportes de la provincia, la Municipalidad de Paraná, la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER) para mantener vigente el torneo. “Este espectáculo deportivo es muy importante para nosotros, y tuvimos éxito en sostenerlo. Ojalá el equipo entrerriano se quede con la victoria”, expresó.
Acompañaron al gobernador la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicepresidente de la UAR, Félix Páez Molina; el presidente de la UER, Martín Cipriani; el consejero de la UAR, Jaime Barba; y el secretario de Deportes provincial, Sebastián Uranga.
Por su parte, la intendenta Rosario Romero resaltó el impacto positivo que genera la competencia en la ciudad y agradeció “a la provincia, a los funcionarios municipales y a todos los que trabajaron para hacer realidad este evento”.
En tanto, el vicepresidente de la UAR, Félix Páez Molina, destacó que “el Seven de la República es Paraná, y eso queremos seguir manteniéndolo”, mientras que Martín Cipriani, titular de la UER, valoró la presencia de las autoridades y el acompañamiento del gobierno provincial y municipal “para organizar un evento tan relevante para el desarrollo del rugby en la provincia y la región”.
La competencia, que marcará el cierre de la temporada nacional, se desarrollará en los predios El Plumazo (Club Atlético Estudiantes), La Tortuguita y El Yarará (Paraná Rowing Club). Participarán 24 seleccionados masculinos provinciales, junto a los representativos de Paraguay y Uruguay, y 30 equipos femeninos (18 mayores y 12 juveniles), consolidando el crecimiento del rugby femenino en el país.
Desde 1988, el Seven de la República se disputa en Paraná y se ha convertido en el torneo más importante del país en su modalidad. Con más de tres décadas de historia, Entre Ríos vuelve a posicionarse como la capital del Seven argentino.