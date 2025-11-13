Maran Suites & Towers

Frigerio encabezó el lanzamiento del 41° Seven de la República en Paraná

Redacción | 12/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes del lanzamiento oficial de la 41ª edición del Seven de la República, que se disputará los días 29 y 30 de noviembre en la capital entrerriana. El tradicional certamen reunirá a más de mil deportistas, dirigentes y equipos técnicos de distintas provincias argentinas y de países limítrofes.

Durante el acto, realizado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), Frigerio destacó la importancia del evento para Entre Ríos y Paraná, al subrayar que “compartimos los valores del deporte, en particular los del rugby, y entendemos que también es muy importante fomentar el turismo de eventos”. En esa línea, aseguró que se trata de “un acontecimiento muy significativo para la provincia y para el rugby nacional”.

El mandatario también valoró el trabajo conjunto entre la Secretaría de Deportes de la provincia, la Municipalidad de Paraná, la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER) para mantener vigente el torneo. “Este espectáculo deportivo es muy importante para nosotros, y tuvimos éxito en sostenerlo. Ojalá el equipo entrerriano se quede con la victoria”, expresó.

Acompañaron al gobernador la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el vicepresidente de la UAR, Félix Páez Molina; el presidente de la UER, Martín Cipriani; el consejero de la UAR, Jaime Barba; y el secretario de Deportes provincial, Sebastián Uranga.

Por su parte, la intendenta Rosario Romero resaltó el impacto positivo que genera la competencia en la ciudad y agradeció “a la provincia, a los funcionarios municipales y a todos los que trabajaron para hacer realidad este evento”.

En tanto, el vicepresidente de la UAR, Félix Páez Molina, destacó que “el Seven de la República es Paraná, y eso queremos seguir manteniéndolo”, mientras que Martín Cipriani, titular de la UER, valoró la presencia de las autoridades y el acompañamiento del gobierno provincial y municipal “para organizar un evento tan relevante para el desarrollo del rugby en la provincia y la región”.

La competencia, que marcará el cierre de la temporada nacional, se desarrollará en los predios El Plumazo (Club Atlético Estudiantes), La Tortuguita y El Yarará (Paraná Rowing Club). Participarán 24 seleccionados masculinos provinciales, junto a los representativos de Paraguay y Uruguay, y 30 equipos femeninos (18 mayores y 12 juveniles), consolidando el crecimiento del rugby femenino en el país.

Desde 1988, el Seven de la República se disputa en Paraná y se ha convertido en el torneo más importante del país en su modalidad. Con más de tres décadas de historia, Entre Ríos vuelve a posicionarse como la capital del Seven argentino.

