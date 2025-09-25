Frigerio encabezó el lanzamiento de “Enseñar Conectados” para modernizar la enseñanza con herramientas digitales
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles el lanzamiento del programa Enseñar Conectados: estrategias digitales en el aula, una iniciativa de formación virtual destinada a docentes de todos los niveles educativos, que busca modernizar la enseñanza y reducir las brechas tecnológicas en las escuelas provinciales.
El acto tuvo lugar en el Domo Inmersivo del Mirador TEC, recientemente incorporado al parque tecnológico y de economía del conocimiento que impulsa el Gobierno provincial. Allí, Frigerio destacó la importancia del acceso a herramientas digitales y la capacitación docente para insertar a Entre Ríos en el siglo XXI. “El legado que queremos dejar como gobierno es que nuestra provincia entre de una vez por todas, en la modernidad”, señaló.
El gobernador estuvo acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; y la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese. Frigerio subrayó que la transformación educativa comienza con la infraestructura escolar y se completa con la formación tecnológica de los docentes. “Ya intervenimos un tercio de las escuelas de la provincia y vamos a llegar al cien por ciento. Pero también es fundamental que nuestros docentes cuenten con formación en nuevas tecnologías. La tecnología es una herramienta, y debemos ponerla al servicio de la educación”, enfatizó.
Durante su discurso, Frigerio agradeció a las instituciones y áreas del gobierno que hicieron posible el programa e instó a los docentes a inscribirse: “Esto recién empieza. Queremos que cada docente de Entre Ríos tenga acceso a estas herramientas, y que la educación vuelva a ser la prioridad, no solo de este gobierno, sino de todos los que vengan”.
Capacitación y alcance del programa
Enseñar Conectados es organizado por la Secretaría de Modernización, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, en conjunto con el CGE y la Fundación Potenciar, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La formación se dicta en formato online a través de la plataforma ATAMA, con un total de 20 módulos que otorgan puntaje docente oficial.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó: “Hoy estamos discutiendo cómo se introduce la inteligencia artificial en la educación; es un chat que responde casi cualquier pregunta. Lo que hoy parece tecnología de punta, mañana probablemente deje de serlo. Esto nos obliga a cambiar el paradigma educativo y la forma en que enseñamos a nuestros jóvenes”.
Por su parte, Emanuel Gainza resaltó que, ante la transformación digital actual, es indispensable que la tecnología sea un aliado del desarrollo y la educación. Además, recordó que el programa surge como respuesta a la demanda de los propios docentes, quienes solicitaron herramientas de transformación digital para mejorar la enseñanza y que llegue a todos los rincones de la provincia.
Inscripciones abiertas: https://econectadosentrerios.com/