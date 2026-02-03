Frigerio encabezó el homenaje por la Batalla de Caseros en Concepción del Uruguay y anunció obras en el Palacio San José
En el marco del 174° aniversario de la Batalla de Caseros, el gobernador Rogelio Frigerio desarrolló este martes por la mañana una agenda de actividades en Concepción del Uruguay que incluyó una invocación religiosa, una visita al Mausoleo del General Justo José de Urquiza, una recorrida por el puerto y puntos turísticos de la ciudad. Por la tarde está previsto el acto central en el Palacio San José.
Acompañado por el intendente Eduardo Lauritto, el mandatario encabezó el acto conmemorativo y remarcó la trascendencia histórica de la fecha. “Sin Urquiza no tendríamos organización nacional ni un país federal”, afirmó.
La ceremonia comenzó en la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde se realizó una invocación religiosa y se colocaron ofrendas florales en el mausoleo del prócer entrerriano. Allí, Frigerio destacó la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos de reivindicar el legado entrerriano en la construcción del país.
“Esta celebración tiene que ver con el esfuerzo y la enorme responsabilidad que tenemos quienes ocupamos cargos públicos, tanto a nivel provincial como municipal, de poner en valor no solo a nuestros próceres, sino también el hecho de que en esta provincia, y particularmente en Concepción del Uruguay, se forjó la organización nacional y el federalismo”, expresó.
El gobernador también subrayó la necesidad de dar continuidad a este tipo de conmemoraciones: “Honrar nuestra historia y darla a conocer también es parte de nuestra responsabilidad. Estos eventos ayudan a fortalecer la identidad y deben tener continuidad en el futuro”.
Anuncio de obras en el Palacio San José
Durante la jornada, Frigerio anunció que este año comenzarán las obras de puesta en valor del Palacio San José, uno de los principales monumentos históricos de la provincia.
“Durante décadas hemos visto su degradación y la falta de inversión. Esto va a llegar a su fin”, aseguró, y precisó que se firmó un acuerdo con el Gobierno nacional para avanzar en los trabajos, respetando su condición de Monumento Histórico Nacional.
Detalló que las tareas incluirán la reparación integral del edificio y la preservación del patrimonio histórico que alberga, como cartas, documentos, mapas y banderas, actualmente afectados por problemas de humedad y filtraciones.
Finalmente, invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas para la tarde en el Palacio San José, alrededor de las 18.
Del acto participaron funcionarios provinciales, municipales y representantes de localidades vecinas.
Por su parte, el intendente Lauritto agradeció la presencia del gobernador y recordó que la Basílica fue inaugurada por Urquiza en 1859, tras el incendio de la iglesia original. Además, valoró especialmente la participación de Frigerio por segunda vez en esta conmemoración.
“No voy a encontrar un entrerriano que no celebre esta muy buena noticia, que es que, en vez de hablar, se haga”, afirmó.
Recorrida por el puerto y la Hidrovía
Frigerio también visitó el puerto de Concepción del Uruguay, donde el buque ultramarino African Piper carga troncos de pino a granel. Allí destacó el potencial portuario de la provincia y celebró la inclusión de Entre Ríos en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Señaló que esta decisión permitirá fortalecer la actividad logística y abrir la posibilidad de contar con nuevos puertos privados en el territorio provincial.
El African Piper completará sus bodegas en el puerto de Ibicuy antes de zarpar hacia el puerto de Kandla, en la India.
Además, el gobernador y el intendente realizaron una recorrida en catamarán por Santa Cándida, Cambacuá, Paso Vera y la Isla del Puerto.