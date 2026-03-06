Frigerio encabezó el acto por el 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos y destacó el rol de la fuerza en la seguridad provincial
El gobernador Rogelio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani presidieron este jueves la ceremonia central por el 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos, realizada en la Escuela de Oficiales Dr. Salvador Maciá de Paraná. Durante el acto, que contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, se entregaron distinciones al personal policial que se destacó en sus funciones durante el último año, en reconocimiento a su labor en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito.
En su discurso, el mandatario provincial resaltó el prestigio institucional y la calidad de la formación policial en la provincia. “No solo tenemos la mejor policía de la Argentina, tenemos la mejor banda de la policía de la Argentina y una escuela de oficiales y suboficiales también con un enorme reconocimiento a lo largo y a lo ancho del país”, afirmó. En esa línea, señaló que efectivos de distintas jurisdicciones del país concurren a la escuela entrerriana para capacitarse y replicar esos conocimientos en sus distritos.
Asimismo, Frigerio reafirmó la política de su gestión de maximizar la presencia de efectivos en la vía pública. “Decidimos que a partir de nuestra gestión todo aquel que tuviera la responsabilidad y la capacidad de llevar un arma tenía que estar en la calle cuidando la paz, cuidando a los vecinos y por eso también creamos un cuerpo administrativo en la policía”, sostuvo. Además, destacó la importancia de la “policía de cercanía” como herramienta para fortalecer la confianza de la ciudadanía y contribuir a la estabilidad social, económica y turística de la provincia.
Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani subrayó el impacto social de la institución, al señalar que “es una institución muy importante para toda la comunidad, porque nos cuida, nos protege y también transmite valores”. Durante la ceremonia también se entregó una distinción especial al personal del Puesto Caminero Paso Cerrito, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.
Este puesto, ubicado estratégicamente en el límite provincial, fue reconocido por su labor “silenciosa pero trascendental” en la lucha contra el delito complejo y el narcotráfico. En representación de la dependencia, el subcomisario Jairo Rufiner y el cabo Bruno Cabrera recibieron un Diploma de Honor, que simboliza el reconocimiento institucional por los resultados alcanzados.
Según se informó, durante el último año el puesto caminero secuestró más de 400 millones de pesos, 14 kilos de cocaína y más de 150 dispositivos de telefonía móvil.
En ese marco, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, afirmó que el reconocimiento “representa delitos prevenidos y organizaciones desarticuladas. Es un mensaje claro de que en Entre Ríos la ley se cumple”, y definió el trabajo policial como “sacrificado y permanente”.
A su turno, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, valoró el acompañamiento institucional en esta fecha conmemorativa. “Hoy es un día de reconocimiento al personal policial, que no lo hace solamente la propia institución, sino también las autoridades del gobierno. Eso demuestra el compromiso que tenemos todos para enfrentar el objetivo de desarticular bandas y combatir el delito”, expresó.
Tras la ejecución de la Diana de Gloria, las unidades adoptaron el dispositivo para el tradicional desfile frente a las autoridades presentes. La ceremonia concluyó con el paso de las diferentes divisiones, secciones y cadetes, en un acto que reafirmó el vínculo histórico entre la fuerza policial y la comunidad entrerriana.