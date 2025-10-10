Frigerio encabezó el acto por el 113° aniversario de General Galarza y la inauguración del Museo Brigadier General Miguel Galarza
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este viernes del acto central por el 113° aniversario de la ciudad de General Galarza, donde se inauguraron una escultura y el Museo Brigadier General Miguel Gerónimo Galarza.
La ceremonia se desarrolló en el Centro Cultural local y fue encabezada también por el intendente Fabián Menescardi, junto a ministros provinciales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes de distintas localidades y autoridades locales.
Durante el acto, se presentó el libro “Brigadier General Miguel Gerónimo Galarza. Contribución a la historia del federalismo de Ramírez a Urquiza”, del licenciado Gastón Fleitas Moreyra, una obra que recupera la figura del brigadier desde una mirada profundamente entrerriana.
“Estoy orgulloso de acompañarlos en este nuevo aniversario de General Galarza, un pueblo con identidad, historia y una profunda vocación de trabajo. Además, no puedo dejar de destacar lo bien que se ve la ciudad; los felicito”, expresó Frigerio durante su discurso.
El gobernador destacó el trabajo conjunto con el gobierno local, al afirmar que “hemos logrado formar un muy buen equipo durante estos 21 meses de gestión compleja. Compartimos valores y un rumbo común para Entre Ríos y, en su caso, para General Galarza”.
En ese marco, Frigerio subrayó la importancia de la celebración, al sostener que “no solo conmemoramos 113 años de historia, sino que rendimos homenaje a una figura clave del federalismo como el brigadier Miguel Gerónimo Galarza, un hombre que representa lealtad, coraje, entrega por la patria y la convicción de que el destino de la Nación se construye desde el interior”.
El mandatario valoró la inauguración del museo, la escultura y la presentación del libro, al considerar que “estos espacios son una invitación para que las nuevas generaciones se acerquen a nuestra identidad y se sientan parte de ella. No podemos aspirar a un futuro mejor si no somos capaces de valorar lo que fuimos y aprender de quienes nos precedieron”.
En su discurso, Frigerio reafirmó su compromiso con la gestión provincial: “Trabajamos para ordenar la provincia, usando cada peso del contribuyente con responsabilidad y transparencia, para que los recursos lleguen donde realmente se necesitan. Cada comunidad como esta es esencial para construir una Entre Ríos de pie, orgullosa de su historia y con esperanza en el futuro”.
Por su parte, el intendente Fabián Menescardi agradeció la presencia del gobernador y el acompañamiento institucional. “Cada año damos un paso más en favor de los vecinos, destinando los recursos públicos a lugares que son de todos, para transformarlos en espacios de vida social, esparcimiento y encuentro entre amigos y familias”, expresó.
Además, destacó el trabajo conjunto con el Archivo General de la Provincia y el Palacio San José, que colaboraron en la investigación histórica sobre la figura del brigadier Galarza.
La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, seguida de la entrega del decreto de Huésped de Honor al gobernador. Luego se realizó el descubrimiento de la escultura y la placa conmemorativa, y el tradicional corte de cintas que dejó formalmente inaugurado el museo. El acto culminó con espectáculos de danzas tradicionales.