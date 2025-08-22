Frigerio en Valle María: “El Estado tiene que gestionar para la gente, no para sí mismo”
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes una reunión de gabinete conjunto en Valle María, junto al intendente Mario Sokolovsky, en la que participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros, secretarios y legisladores del departamento Diamante, José Gustavo Vergara y Lénico Aranda.
“El Estado tiene que gestionar para la gente, no para sí mismo”, afirmó Frigerio, y resaltó que estos encuentros “son una práctica que instalamos desde el primer día de gestión: trabajar en el territorio, conocer de primera mano los problemas e impulsar que nuestros equipos interactúen de la manera más fluida posible. En un contexto tan difícil como el que nos toca, lo más importante es dar respuesta a los vecinos”.
El mandatario fue declarado huésped de honor y destacó la dinámica de la localidad: “Valle María sintetiza muchas de las cosas que queremos para la provincia: un Estado que soluciona problemas y que genera condiciones para que haya trabajo en el sector privado, donde realmente se crea riqueza y empleo de calidad”.
Asimismo, subrayó que el desafío de Entre Ríos es que “ejemplos como los de Valle María sean lo común en nuestro territorio: un Estado chico pero eficiente, que trabaje para la gente y en favor del desarrollo de las pymes, del comercio, de la industria y del campo”. En la agenda se abordaron temas como el funcionamiento del centro de salud y la unificación del edificio de la escuela técnica, para lo que la provincia propuso una ampliación por administración delegada.
Por su parte, el intendente Sokolovsky valoró el encuentro: “Si bien tenemos diálogo con los ministros y funcionarios, tenerlos hoy acá, mano a mano, con nuestro equipo, es muy positivo”.
Durante la jornada, Frigerio también visitó el Atelier de la diseñadora Romina Wasinger, quien representará a Entre Ríos en septiembre en la feria internacional de moda La Coterie, en Nueva York, en el marco del programa Diseño entrerriano en el mundo. Además, recorrió el emprendimiento Roskopf Amoblamientos, que desde hace tres años impulsa la producción y el empleo local, abasteciendo a Paraná, Crespo, Villa Libertador San Martín, La Paz, Victoria, Federal y Rosario.