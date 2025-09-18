Frigerio en Coninagro: “Entre Ríos es cuna del cooperativismo argentino”
El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves en el 8º Congreso Internacional de Coninagro, que se llevó a cabo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires bajo el lema “Las cooperativas del desarrollo argentino”. Allí expuso sobre los desafíos actuales del país, defendió el equilibrio fiscal y reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo.
Frigerio recordó que en 1900, en Basavilbaso, se fundó la primera cooperativa de la Argentina: “Eso me genera mucho orgullo porque sé el impulso que le han dado a la economía de Entre Ríos”, señaló.
En su intervención, reconoció que la Argentina atraviesa tiempos difíciles, pero también de oportunidades. En ese marco, insistió en la necesidad de discutir un presupuesto nacional que refleje prioridades reales: “Lo complejo y lo que no ha podido hacer durante décadas la dirigencia política es definir qué deja de ser prioridad para que otras cuestiones centrales pasen a serlo”.
Asimismo, cuestionó a quienes gobernaron en el pasado: “He escuchado discursos de pensamiento mágico de gente que gobernó la Argentina durante décadas, llevándonos a este lugar del que tenemos que salir. No han dado soluciones a los problemas, los han generado”.
Respecto al vínculo con la Nación, el mandatario remarcó: “Quiero que a la Argentina le vaya bien, quiero que al Gobierno nacional le vaya bien, porque sé que eso va a derramar positivamente en los entrerrianos. Y a la par voy a defender, como es mi obligación, los intereses de los entrerrianos”.
Consultado sobre los consensos de cara a las reformas de 2026, valoró la importancia del diálogo: “El diálogo y la búsqueda de consenso no son un fin en sí mismo, deben tener un objetivo concreto que es mejorar la vida de la gente y creo que no estamos tan lejos. Es cuestión de sentarnos a trabajar en pos de esa Argentina que muchos soñamos, dejando de lado los egos y las vanidades personales”.
Finalmente, Frigerio destacó la fortaleza de las instituciones democráticas y pidió responsabilidad a la dirigencia política: “La democracia en la Argentina es muy sólida. Lo que debería alarmarnos como sociedad es la desesperación de algunos sectores por ocupar espacios de poder, porque gobernar implica sacrificios y una enorme responsabilidad con la sociedad”.
El congreso reunió a productores, cooperativas, dirigentes, jóvenes, economistas, funcionarios y candidatos, y contó con la participación del presidente de Coninagro, Lucas Magnano.