Frigerio: “El Puerto Ibicuy tiene un rol clave en el desarrollo productivo de Entre Ríos”
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este sábado la localidad de Ibicuy, donde recorrió las instalaciones del puerto y evaluó las obras de infraestructura planificadas para fortalecer su capacidad operativa y promover el crecimiento productivo de la región.
El mandatario estuvo acompañado por el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el presidente del Ente Portuario de Entre Ríos, Martín Anguiano; el presidente del Puerto Ibicuy, Matías Regalado, y legisladores nacionales y provinciales.
Durante la visita, Schneider destacó la importancia de los puertos entrerrianos, y en particular del de Ibicuy, “ya que tiene calado natural, que debe ser mantenido, y es el que mayor potencialidad tiene para poder sacar la producción de los entrerrianos”.
El ministro reconoció que gran parte de la producción provincial y mesopotámica se exporta por puertos de provincias vecinas, y subrayó que “el gobernador, con buen criterio, está trabajando en esta materia porque nuestros puertos pueden aportar mucho para aprovechar este potencial de trabajo y crecimiento que tiene Entre Ríos”.
Asimismo, precisó que la provincia avanza en infraestructura portuaria y aseguró que, para alcanzar el desarrollo, “hay que abrir las puertas al sector privado”. En ese sentido, remarcó que “allí está la oportunidad de desarrollar todo este potencial, mientras que el Estado debe brindar las herramientas necesarias. Creo que este es el camino para llevar adelante una política de desarrollo integral, donde los puertos son fundamentales”.
Por su parte, Martín Anguiano, presidente del Ente Portuario de Entre Ríos, resaltó que Ibicuy “tiene la mayor perspectiva de proyección, ya que está ubicado en un punto estratégico, con aguas profundas, y se posiciona como un puerto con enorme potencial”.
Finalmente, Matías Regalado, presidente del Puerto Ibicuy, valoró el trabajo conjunto con el Ente Portuario y el municipio, y adelantó que “en las próximas semanas se iniciarán las remodelaciones y la puesta en valor de las oficinas, algo por lo que venimos trabajando durante todo este año”.
Además, informó que “para el presupuesto 2026 presentamos el proyecto de puesta en valor del muelle continental y las zonas aledañas”, con el fin de continuar fortaleciendo la infraestructura portuaria de la provincia.