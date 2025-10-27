Frigerio: “El mensaje de las urnas fue claro, los entrerrianos saben hacia dónde ir y hacia dónde no volver”
El gobernador Rogelio Frigerio celebró los resultados de las Elecciones Legislativas nacionales y felicitó a los candidatos electos de la Alianza La Libertad Avanza, destacando el compromiso de los entrerrianos y la participación más alta del país.
El mandatario felicitó a los candidatos, resaltando que: “Salvo excepciones, son todos nuevos en la política, sin el rodaje que tuvieron sus adversarios. Pelearon contra un aparato poderoso que gobernó la provincia durante casi el 80% del tiempo desde la recuperación de la democracia, y lo hicieron muy bien”.
Del mismo modo, agradeció a los fiscales de la Alianza y a todos los que colaboraron en la jornada electoral.
Por otra parte, Frigerio valoró el compromiso cívico de los votantes y puso de relieve el significado del resultado. “Me siento enormemente orgulloso por la participación de los entrerrianos, la más alta del país. Eso es orgullo entrerriano, porque el contexto es difícil, porque la gente tiene bronca con los políticos, pero en el voto está la posibilidad real de decidir sobre nuestro futuro”, destacó.
“El pueblo entrerriano decidió no tirar por la borda el esfuerzo de estos meses, decidió no volver atrás y apostar por un futuro promisorio para la provincia y para el país”, añadió.
El gobernador puntualizó que: “Este resultado no es un cheque en blanco, sino un compromiso enorme con la sociedad entrerriana”.
“La estabilización macroeconómica es durísima, como lo fue en todos los países que salieron de procesos de hiperinflación. El agradecimiento vale doble porque sé lo que atraviesa el pueblo entrerriano, pero hoy primó el mensaje de no volver nunca más a la demagogia, al populismo y a la corrupción enquistada en el poder”, acentuó.
Frigerio fue categórico al afirmar que: “Nunca más políticos que crean que el Estado es de ellos, que metan familiares, amigos o militantes en la planta permanente. El mensaje fue claro: los entrerrianos saben hacia dónde ir y hacia dónde no volver”.
Y allí hizo hincapié: “El triunfo fue generalizado en el país, pero la mayor diferencia se dio en nuestra provincia”, señaló, y aseveró que tomará el resultado “con humildad y calma, porque queda mucho trabajo por delante”.
Frigerio anunció que este lunes convocará a una reunión de gabinete para definir la agenda de los próximos meses. “Los 26 meses que restan deben ser más intensos, porque hay mucho por arreglar y contamos con el acompañamiento de los entrerrianos que nos impulsan a seguir adelante”, apuntaló.
Por otra parte, Frigerio instó a los distintos sectores políticos a construir consensos: “Convoco a la oposición a trabajar en conjunto para resolver los problemas concretos de los entrerrianos y avanzar en la enorme agenda de reformas que necesita la provincia. Escuchemos todos el mensaje de las urnas”.
“Necesitamos que al presidente le vaya bien para que nos vaya bien a todos los entrerrianos. No voy a especular si me conviene o no, porque está en juego la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó.