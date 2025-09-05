Frigerio destacó la educación y el trabajo en la premiación del Desafío de Innovación 2025 en Paraná
El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves en la premiación del Desafío de Innovación 2025, una iniciativa organizada por la Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos (Afideer) que reunió a universidades, empresas y estudiantes con el objetivo de impulsar proyectos emprendedores de alto impacto en la provincia.
En el Centro Provincial de Convenciones (CPC), Frigerio felicitó a los integrantes de la Afideer y resaltó: “Reunir a cinco universidades y trabajar en conjunto como iguales detrás de una idea no es común en nuestro país. Esta iniciativa merece ser destacada, ya que aquí se combinan dos conceptos básicos que guían nuestra gestión: educación y trabajo”.
El mandatario subrayó que una de las responsabilidades del Estado es “anticiparse a lo que va a venir”, y en ese sentido, destacó el papel de la tecnología y la economía del conocimiento como motores del trabajo presente y futuro. “Nuestros estudiantes y universidades están entendiendo que el emprendedurismo es hoy”, enfatizó.
Al finalizar, felicitó tanto a los ganadores como a quienes se animaron a salir de la “zona de confort”. “Es un placer participar en actividades donde se combinan los dos campos más importantes para nuestro gobierno: la educación y el trabajo”, insistió.
El empresario Héctor Motta valoró la presencia del gobernador, “que marca un compromiso personal que nos convoca a todos a trabajar por esta causa”. Además, agradeció a decanos y rectores por el trabajo conjunto que permitió consolidar una agenda común.
Por su parte, el director de Economía del Conocimiento de la provincia, Matías Ruiz, destacó los avances del programa Afideer y la importancia del trabajo interdisciplinario. Señaló que las ideas iniciales hoy se transforman en proyectos con integración tecnológica y participación de estudiantes de distintas facultades. “Son soluciones a problemáticas nacidas en empresas de la provincia, con talento y capacidades locales listas para desarrollarse”, afirmó. También invitó a aprovechar el MiradorTEC como plataforma de vínculo con empresas, universidades y gobierno para proyectar los desarrollos a nivel internacional.
El certamen
El Desafío de Innovación 2025 buscó fortalecer la cultura emprendedora, fomentar el trabajo colaborativo multidisciplinario y generar soluciones significativas a los desafíos regionales de Entre Ríos.
El jurado estuvo integrado por representantes del Centro de Emprendimiento del IAE, Banco Entre Ríos, Grupo Petersen, Polo Tecnológico del Paraná y la Dirección de Economía del Conocimiento de la provincia.
El equipo ganador fue Neurovía – Implementación de Telemática para el mercado asegurador argentino, cuyos integrantes recibieron premios económicos, un puesto de coworking por un año en el MiradorTEC y un viaje a Italia para presentar su proyecto en el Congreso Afide Roma 2025. Otros dos proyectos también fueron reconocidos con los mismos beneficios.