Frigerio destacó en Concordia el potencial de la economía del conocimiento durante ConerTech
El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves en Concordia de ConerTech, una jornada de tecnología e innovación abierta a toda la comunidad que reunió a más de 4.000 jóvenes. El evento ofreció propuestas de aprendizaje, experiencias interactivas y talleres enfocados en promover la economía del conocimiento en Entre Ríos.
La actividad se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Concordia, donde el mandatario fue recibido por el intendente Francisco Azcué. También lo acompañaron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; junto al secretario de Modernización, Emanuel Gainza.
Tras recorrer los distintos estands, Frigerio calificó la propuesta como “muy interesante para los 4.000 chicos y chicas que vinieron y aprovecharon esta muestra de innovación y tecnología”. En esa línea, subrayó: “Estoy muy conforme. Esto es lo que nos pusimos como norte: que nuestra provincia pase al siglo XXI, y eso debe ser de la mano de la innovación, la tecnología y la economía del conocimiento, de lo cual hoy tenemos aquí una muestra”.
El intendente Azcué, por su parte, valoró la articulación permanente entre provincia y municipio. “El gobernador fue muy claro en que tenemos que trabajar de forma articulada, y eso es lo que venimos haciendo todos los días en todas las áreas. Muchas veces se visibiliza en eventos como este, con la participación del gobierno provincial y la municipalidad, pero el trabajo conjunto es constante”, señaló. Además, destacó que ConerTech representa “una feria de altísimo nivel en innovación y tecnología” y subrayó la importancia de que se realice en Concordia.
También participaron de la jornada la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese; la titular del Copnaf, Clarisa Sack; la secretaria de Energía, Noelia Zapata; y el presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Alejandro Daneri.
Una feria para el futuro
El encuentro fue organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación Uader, el Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Modernización, y el municipio de Concordia.
La propuesta incluyó un torneo de esports con premios para los equipos ganadores, experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada y hologramas 3D, además de talleres prácticos para distintas edades. Los participantes aprendieron desde la creación de videojuegos con Scratch y la programación de páginas web en HTML y CSS, hasta el diseño de ciudades inteligentes con kits electrónicos.
Asimismo, se ofrecieron charlas y masterclass con modalidad de auriculares en off, que permitió a cada persona elegir los contenidos y vivir una experiencia de aprendizaje personalizada.