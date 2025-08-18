Frigerio destacó el rol del campo en la Exposición Rural de Federal
El gobernador Rogelio Frigerio participó de la 81° Exposición Rural de Federal, organizada por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), donde ratificó la importancia del sector productivo en la provincia y el país.
“El campo, la industria, el comercio y los servicios son la base de nuestro desarrollo. Cuando el Estado acompaña al productor, la provincia se pone de pie. Sin campo no hay una Argentina ni una Entre Ríos posible”, expresó el mandatario.
Estuvo acompañado por la intendenta Alicia Oviedo; el presidente de la Sociedad Rural de Federal, Matías Alexis Pompar; el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de Farer, Nicasio Tito; y el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, entre otras autoridades.
“Un Estado que acompaña”
Frigerio reconoció las dificultades que atraviesan tanto el sector productivo como la provincia:
“La crisis es consecuencia de décadas de populismo, demagogia y corrupción. Nunca antes los gobiernos provinciales tuvieron tantas responsabilidades y tan pocos recursos, pero eso no es excusa. Desde el primer día nos pusimos a trabajar junto a ustedes para revertir tantos años de desidia”.
El gobernador repasó las medidas de gestión implementadas:
- Infraestructura vial: “Aun sin plata estamos haciendo todo lo posible. Priorizamos accesos productivos y escolares, ordenamos frentes de trabajo por volumen de tránsito y convocamos a las entidades del agro a controlar la calidad de las tareas. No prometemos milagros, pero sí continuidad y resultados medibles en el territorio”.
- Impuestos y energía: destacó que Entre Ríos eliminó tributos de la boleta de luz y que hoy cuenta con “los impuestos por hectárea agrícola y el costo de energía más bajos de la Región Centro”.
- Producción ganadera: con la puesta en marcha del Documento Único de Tránsito (DUT) se emitieron casi 120.000 documentos para movilizar más de 5 millones de cabezas de ganado.
- Sanidad animal: resaltó el convenio para genética y sanidad, indicando que “Senasa toma nuestro plan contra la garrapata como modelo”.
“El parásito avanza si nos dividimos, retrocede si trabajamos juntos”, enfatizó, convocando a la unidad del sector.
Compromiso y reconocimientos
Frigerio concluyó con un mensaje de respaldo:
“Falta mucho, pero este gobierno está dejando todo para apoyar al campo. Nuestro ADN es la cultura del esfuerzo”.
Por su parte, Matías Pompar agradeció la presencia del gobernador, mientras que Nicasio Tito (Farer) subrayó que hacía más de 25 años que un mandatario entrerriano no participaba de un acto inaugural de la Exposición Rural de Federal. También lo reconoció el vicepresidente de CRA, José Ignacio Colombatto.
Durante su visita, Frigerio colocó una ofrenda floral en el busto de San Martín en la Plaza Urquiza y recorrió obras en el camping local financiadas por la provincia con aportes de Nación.