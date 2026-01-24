Frigerio designó a Jorge Satto como presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos
Mediante el decreto N° 121/2026, el gobernador Rogelio Frigerio designó al secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, como presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER). La decisión habilita el inicio formal del primer ente mixto turístico de la provincia, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.
La designación representa un paso clave para la puesta en marcha efectiva del EMTURER, creado por la Ley N° 11.183, sancionada en 2025, que estableció un nuevo modelo de gestión asociada entre el sector público y el privado para el diseño, ejecución y control de políticas, programas de desarrollo, fomento y promoción del turismo entrerriano.
El Ente Mixto fue concebido como un organismo descentralizado de la Administración Pública Provincial, al que se le transfieren responsabilidades primarias, objetivos, acciones, presupuesto, patrimonio, estructura funcional y recursos humanos actualmente vinculados a la Secretaría de Turismo. “Se trata del primer Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y de una demanda histórica del sector turístico entrerriano que asumimos como un compromiso desde la gestión provincial”, destacó Colello.
La Ley N° 11.183 establece que el EMTURER contará con un directorio integrado por 15 representantes del sector público, privado e institucional. Estará conformado por cinco funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, un legislador por cada Cámara del Poder Legislativo, representantes del Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos (COPROTUER) y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), además de cinco referentes del sector privado designados por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), asociaciones hoteleras y gastronómicas adheridas a FEHGRA, delegaciones entrerrianas de UTHGRA, la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (ASEAVyT).
Cabe recordar que durante 2025, en el marco del tratamiento y la sanción de la ley, referentes del sector público y privado del turismo entrerriano mantuvieron reuniones periódicas para ensayar la dinámica de funcionamiento del Ente Mixto, promoviendo el diálogo, el consenso y la construcción de una agenda común.
Con la designación de su presidente y el avance en la conformación de autoridades, el EMTURER inicia formalmente su etapa operativa. En este contexto, 2026 se proyecta como un año bisagra para la implementación de este modelo de gobernanza turística, orientado a fortalecer la planificación estratégica, la articulación institucional y el desarrollo sostenido del turismo en Entre Ríos.