Frigerio defendió a Milei y minimizó el impacto de sus críticas a empresarios: “No creo que una declaración impacte negativamente”
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su apoyo a las políticas del gobierno de Javier Milei durante su visita a la muestra Expoagro en San Nicolás. El mandatario provincial del PRO consideró que las declaraciones del Presidente contra empresarios no afectan la llegada de inversiones, y destacó la intención oficial de reducir retenciones. Además, avaló el debate sobre la posible eliminación de las PASO, una opción que está siendo analizada por la administración libertaria.
Frigerio llegó al autódromo nicoleño y fue recibido por las autoridades de Expoagro, que concluyó su vigésima edición el viernes. En diálogo con la prensa, brindó un mensaje optimista hacia el sector agropecuario: “El campo crece, a pesar de todo. Va a haber cosecha récord, a pesar de que el clima no ha sido el mejor. Va a volver a ser la locomotora de la recuperación de la Argentina, como tantas otras veces”.
Las preguntas rápidamente giraron hacia la actualidad política, y el gobernador negó que las críticas de Milei hacia empresarios como Javier Madanes Quintanilla (Fate/Auar) o Paolo Rocca (Techint) perjudicaran el clima de negocios. “No creo que una declaración impacte negativamente”, afirmó.
Frigerio añadió: “Lo que ven los empresarios y los inversores es el enorme potencial que tenemos. Si es acompañado por políticas públicas que vayan en la línea adecuada, que bajen impuestos, que abran los mercados, que desregulen la economía, que le saquen el pie de arriba al campo, la Argentina no tiene límites. Y una declaración a favor o en contra no cambia esa circunstancia”.
En un contexto donde se esperan noticias sobre reducciones en las retenciones, el gobernador volvió a coincidir con la postura del Gobierno: “Tenemos que llegar a retenciones cero. Las malditas retenciones no tienen que existir más en la Argentina. Somos conscientes de que no se hace de un día para el otro, pero el gobierno nacional ya ha dado muestras de que coincide en este aspecto. Tenemos que eliminar todos los impuestos distorsivos, que no se cobran en ningún lugar: retenciones, impuesto al cheque, Ingresos Brutos en las provincias”, puntualizó.
El próximo jueves, el PRO llevará a cabo una cumbre en la que se anticipan definiciones sobre el futuro político del partido. Se espera que Macri anuncie que su partido competirá con una lista propia en todas las categorías en los comicios de 2027, buscando presentar una alternativa a Milei tanto a nivel nacional como en las disputas por gobernaciones o intendencias.
En este marco, Frigerio, quien está aliado con La Libertad Avanza en Entre Ríos, desalentó las expectativas sobre el encuentro que presidirá Macri en Parque Norte. Aclaró que, si bien considera que los partidos “son muy importantes para la calidad de la democracia”, “no es un año electoral. Tenemos muchas cosas para hacer más importantes que pensar en la elección, en los acuerdos políticos”, subrayó.
Antes de ingresar a la carpa de la provincia de Entre Ríos, el exministro del Interior durante el gobierno de Macri contestó una pregunta sobre la posibilidad de que el Gobierno elimine las PASO. “En su momento, creí que era bueno suspenderlas. Por lo menos, hay que debatir ese tema”, indicó en otra muestra de cercanía con las posturas del oficialismo.
Finalmente, Frigerio enfatizó que “la gente está esperando que los políticos concentren el 100% de la energía en solucionar problemas concretos de los vecinos”. “Y no me voy a ir de ese camino”, concluyó.