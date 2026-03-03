Frigerio: “Cuidar las fronteras es uno de los principales objetivos que nos propusimos para no dejar que entre la droga”
El gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, brindó detalles del operativo realizado en la jurisdicción de La Paz, donde se secuestró una importante cantidad de droga. Las autoridades calificaron el procedimiento como uno de los más relevantes de los últimos tiempos.
En el marco de la entrega de móviles y equipamiento a la Policía de Entre Ríos, el mandatario destacó el trabajo de la fuerza y brindó precisiones sobre el operativo, remarcando el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.
“Fue uno de los procedimientos más importantes de los últimos tiempos. Cuidar las fronteras es uno de los principales objetivos que nos propusimos para no dejar que entre la droga”, precisó Frigerio, al tiempo que puso en valor el trabajo que realiza la Policía de Entre Ríos en el control de los pasos fronterizos.
Durante el procedimiento se secuestraron 61 bultos que contenían 1.716 panes de marihuana compactada, con un peso total superior a los 1.340 kilogramos, lo que constituye uno de los decomisos más importantes registrados en la jurisdicción de La Paz.
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, calificó el operativo como “un gran golpe al narcotráfico” y destacó la labor de dos suboficiales de la Policía Rural que, mientras realizaban patrullajes preventivos en zonas rurales, decidieron interceptar una camioneta sospechosa proveniente de Corrientes que circulaba por caminos vecinales.
El funcionario resaltó la proactividad de los agentes y señaló que este resultado es producto de la “dedicación y vocación” de los efectivos, quienes se mantienen atentos a lo que ocurre en el territorio. En ese sentido, aseguró que el operativo constituye una “demostración de que la Policía está activa” y comprometida en combatir lo que definió como “un veneno para nuestra juventud”.
A su turno, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, afirmó que los resultados obtenidos reflejan el compromiso institucional en la lucha contra el crimen y destacó especialmente el trabajo del personal de la Dirección General de Policía Rural y de la Jefatura Departamental La Paz, que participaron en el procedimiento.
“El objetivo que tenemos es combatir la delincuencia, el microtráfico y el narcotráfico”, sostuvo, y remarcó que el éxito de este tipo de operativos demuestra que la misión de la fuerza se está cumpliendo.
Finalmente, González agradeció a todo el personal policial por el esfuerzo cotidiano para garantizar la seguridad de los ciudadanos entrerrianos, y destacó que, ante las dificultades, los integrantes de la fuerza “le ponen el pecho” para cumplir con su tarea.