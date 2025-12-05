Frigerio consolidó en Entre Ríos una reducción histórica de impuestos para impulsar inversiones y empleo
El Gobierno de Entre Ríos cerró el año con una batería inédita de medidas de alivio fiscal destinadas al sector productivo e industrial, consolidando una estrategia que el gobernador Rogelio Frigerio definió como central: crear condiciones reales para que los privados inviertan, produzcan y generen empleo.
A lo largo de 2024, todos los impuestos provinciales se redujeron en términos reales frente a la inflación, una decisión que el Ejecutivo considera clave para mejorar la competitividad entrerriana. Entre las medidas más relevantes se destacan:
- El Impuesto Inmobiliario Rural registró una baja del 20% en moneda constante, y el 100% de lo recaudado se destina a obras de caminos rurales.
- La alícuota de Sellos para la inscripción de vehículos cero kilómetro y maquinaria se redujo un 60%.
- Se eliminaron más de 100 tasas, representando la mitad de las existentes.
- Se redujeron y eliminaron alícuotas de Ingresos Brutos a los productores avícolas integrados: actualmente se redujo un tercio y en 2026 bajará a la mitad.
- Se eliminó el 13% del impuesto provincial a la energía eléctrica, y se avanza en un convenio para que municipios también reduzcan sus tasas en las facturas de luz.
Estas decisiones fiscales acompañan al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que ya muestra resultados concretos. El programa permitió inversiones por 150.000 millones de pesos y la creación de 1.000 puestos de trabajo privados. “Invertir en la provincia tiene que convenir”, reiteró Frigerio, destacando que cuando el Estado “saca las trabas y tiende una mano, los entrerrianos responden con más producción, empleo y oportunidades”.
Uno de los casos emblemáticos fue la adhesión al RINI de la planta industrial de la firma Sagemüller, en Seguí, donde el mandatario subrayó el impacto de la iniciativa en un contexto económico complejo.
En paralelo, el gobierno provincial implementa el Documento Único de Tránsito de animales (DUT), una herramienta que simplifica trámites y reduce costos. Desde su puesta en marcha, 18.000 productores ganaderos la utilizaron para el traslado de ocho millones de cabezas, agilizando el movimiento de hacienda en toda la provincia.