Frigerio celebró la ratificación del acuerdo Mercosur – Unión Europea y destacó su impacto para Entre Ríos
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su firme respaldo a la revalidación del convenio de libre comercio entre ambas integraciones regionales, luego de que el Senado de la Nación Argentina completara este jueves el trámite legislativo para su aprobación definitiva.
Frigerio celebró la ratificación del acuerdo Mercosur – Unión Europea, al considerar que abrirá una nueva etapa para el desarrollo productivo provincial.
A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el impacto positivo que esta unión tendrá en la economía regional: “Hoy empieza una etapa de más mercados, más competitividad y más trabajo para nuestra provincia”.
Asimismo, recordó que el gobierno entrerriano venía siguiendo de cerca el avance de las negociaciones, atento al potencial exportador de la producción local. “Hace un mes marcamos que el Acuerdo Unión Europea – Mercosur era una oportunidad concreta para Entre Ríos”, enfatizó, y celebró que el Congreso Nacional haya dado el paso final para su validación.
De este modo, el gobernador subrayó que la consolidación del entendimiento entre ambos bloques representa una oportunidad estratégica para ampliar mercados y fortalecer la competitividad de la producción entrerriana.