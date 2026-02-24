Frigerio celebró la licitación para concesionar 276 kilómetros de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, calificó como una “excelente noticia” el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar 276 kilómetros de las rutas nacionales 18 y 12 en la provincia, y afirmó que se trata de un paso clave para completar obras postergadas y potenciar la conectividad y el desarrollo productivo entrerriano.
La convocatoria fue realizada por el Gobierno nacional en el marco de la ampliación de la red de rutas a concesionar. En el caso de Entre Ríos, incluye 276 kilómetros a intervenir sobre las rutas nacionales 18 y 12, considerados corredores estratégicos para la provincia.
Frigerio destacó que “después de la autovía 14, arranca ahora la licitación de casi 300 kilómetros más de rutas nacionales fundamentales para Entre Ríos”, y remarcó que se trata de “algo por lo que venimos trabajando desde el primer día con nación”.
En esa línea, sostuvo que “es clave para la provincia que pronto se complete el mantenimiento de la ruta nacional 12 y se termine la 18, iniciada hace 15 años”. Además, subrayó el trabajo articulado entre la provincia y la administración nacional para concretar este avance.
“Después de más de una década de una obra inconclusa en la ruta 18, estamos dando un paso fundamental para que esta vía estratégica finalmente se termine y esté al servicio de los entrerrianos. Estas acciones son el resultado de una gestión que trabaja de manera conjunta y con una mirada puesta en el desarrollo productivo”, concluyó el mandatario.
Detalles de la licitación
La medida se enmarca en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que prevé intervenir 3.920 kilómetros de corredores estratégicos en todo el país. En lo que respecta a Entre Ríos, dentro del denominado Tramo Mesopotámico, se licitarán 276,11 kilómetros.
En concreto, se intervendrán 226,72 kilómetros de la autovía 18, desde el empalme con la ruta nacional 12 en Paraná hasta la conexión con la autovía 14 en Puerto Yeruá. Asimismo, el proyecto comprende 49,39 kilómetros de la ruta nacional 12, desde el empalme con la ruta nacional 131 en Crespo hasta su enlace con la autovía 18 en Paraná.
Por su parte, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, afirmó que la inclusión de estos tramos en la licitación nacional “es muy importante para garantizar inversiones que permitan mejorar la infraestructura de los corredores que son de uso constante por transportes de cargas, la actividad agroindustrial y el turismo”.
Además, remarcó que “la autovía 18 es una deuda histórica con la provincia y su finalización marcará un antes y un después en términos de seguridad vial y competitividad”.