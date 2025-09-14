Frigerio celebró el 82º aniversario del Club Isleños Independientes en Villa Paranacito
El gobernador Rogelio Frigerio participó de los festejos por el 82º aniversario del Club Social y Deportivo Isleños Independientes, institución emblemática de Villa Paranacito, cabecera del departamento Islas del Ibicuy.
Fundado el 27 de agosto de 1943, el club se consolidó como un referente central de la vida deportiva y social de la localidad.
Durante la celebración, el mandatario provincial entregó luminarias, pelotas y un aporte económico destinado a fortalecer el trabajo de la entidad.
En su mensaje, Frigerio recordó que en esa institución transitó parte de su adolescencia y resaltó que el “rojinegro” es un pilar fundamental para la comunidad isleña, subrayando además el crecimiento sostenido que ha tenido la entidad a lo largo de los años.