Frigerio anunció una Ley de Infraestructura Provincial para institucionalizar la obra pública
El gobernador Rogelio Frigerio adelantó que enviará a la Legislatura un proyecto de Ley de Infraestructura Provincial, con el objetivo de institucionalizar la planificación a largo plazo en materia de obra pública y evitar que dependa de la discrecionalidad de un gobierno. El anuncio se realizó durante el cierre del 146° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), llevado a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
El mandatario compartió el escenario con la presidenta de la delegación Entre Ríos de Camarco, Laura Hereñú; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero. También participaron el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.
Frigerio destacó que en 20 meses de gestión se lograron avances concretos: la regularización de deudas con constructoras, la reactivación de obras paralizadas y la intervención en un tercio de las escuelas, hospitales y rutas provinciales. Además, remarcó la implementación de un nuevo sistema de redeterminación de precios, la creación de un pliego único de condiciones generales y el hecho de que “por primera vez, no se pagan certificados de obras con intereses, como se venía haciendo”.
El gobernador anunció que en 2026 no se renovará la ley de Emergencia en obras y servicios públicos y adelantó el envío de una nueva Ley de Compre Provincial para priorizar a empresas locales. También subrayó la creación de la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura, en conjunto con la Cámara de Construcción de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
“Todo este trabajo confluirá en una verdadera política de Estado: la Ley de Infraestructura Provincial, que asegurará que las obras no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno, sino que sean producto de una estrategia consensuada entre todos los sectores de la política local para las próximas décadas”, expresó Frigerio.
Exposiciones ministeriales
El ministro Darío Schneider repasó los principales hitos en planificación estratégica y obra pública: la reactivación de obras, la digitalización de expedientes, la proyección de más de 100 proyectos, la innovación con ladrillos PET en escuelas y la reestructuración de la deuda provincial. Enfatizó que la futura ley se complementará con la Ley de Ordenamiento Territorial.
Por su parte, el ministro Fabián Boleas resaltó el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción del gasto político, un perfil de deuda sostenible y mayor inversión en infraestructura. “La gestión del gobernador Frigerio se basa en tres pilares: un Estado eficiente, un sector privado dinámico y una articulación público-privada que impulse el desarrollo”, afirmó.
El Consejo Federal de Camarco se desarrolló en el marco de la 4ª Muestra de la Construcción, que se extenderá hasta el domingo 14 en el Complejo Sala Mayo, consolidando a Entre Ríos como un punto estratégico para el crecimiento del sector.