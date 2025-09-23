Frigerio anunció un subsidio histórico en la tarifa eléctrica para el arroz y mejoras en la infraestructura portuaria
En un encuentro con productores realizado en la Fundación Pro Arroz de San Salvador, el gobernador Rogelio Frigerio presentó un paquete de medidas históricas para el sector arrocero. El anuncio central fue el aumento de la bonificación en la tarifa eléctrica para el riego, que pasará del 25% al 65%, junto con el reconocimiento de la estacionalidad del cultivo: durante los meses sin riego, el cargo fijo se reducirá al 10%. Estas medidas regirán a partir de la campaña 2025/2026.
“Queremos dar un alivio concreto, cuidar la competitividad y garantizar previsibilidad a los productores”, afirmó Frigerio, acompañado por el presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz, Enrique García, y el intendente de San Salvador, Jorge Zambón.
El mandatario destacó que Entre Ríos “está mejorando las condiciones para que invertir en este noble cultivo sea la mejor decisión” y remarcó que “desde el primer día estuvimos decididos a ir por más: más valor agregado, mejor genética, más infraestructura”.
Recordó además el sello Arroz Entrerriano, lanzado en 2024, que “garantiza un grano cuidado y abre puertas en mercados internacionales”, y subrayó la conformación de dos consorcios viales en la Cuenca Arrocera (San Jorge y Sativa), que a partir de 2026 mantendrán en condiciones los caminos productivos.
En materia logística, Frigerio confirmó que avanzan las obras de recuperación del elevador terminal de granos en el puerto de Concepción del Uruguay, con una inversión superior a 60 millones de pesos. Los trabajos incluyen la reparación del sistema eléctrico y de embarque, la modernización de muelles y silos, y la incorporación de nueva infraestructura. El puerto estará plenamente operativo en la segunda quincena de octubre.
Asimismo, anunció que la provincia trabaja junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en un estudio de accesibilidad fluvial para los puertos de Ibicuy, Diamante y La Paz, con el objetivo de integrar a Entre Ríos en la hidrovía Paraná-Paraguay. “Queremos que la provincia se convierta en un nodo logístico fluvial de alcance nacional e internacional”, subrayó.
Frigerio concluyó: “Todas estas medidas son parte de un mismo objetivo: acompañarlos en un contexto muy difícil. Con el esfuerzo en materia energética, la articulación público-privada y el compromiso de los productores, estamos construyendo una estrategia de largo plazo para Entre Ríos”.
Por su parte, Enrique García, titular de la Asociación de Plantadores de Arroz, celebró los anuncios: “Lo tomamos de forma muy positiva porque nos sentimos escuchados. Apostamos a la integración público-privada, y la Fundación Pro Arroz es un ejemplo de ese camino”.
De la actividad participaron también el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el ministro de Planeamiento, Darío Schneider; la secretaria de Energía, Noelia Zapata; el secretario de Agricultura, Raúl Boc Ho; el subadministrador de Vialidad Provincial, Alfredo Bel, y el senador Marcelo Berthet.