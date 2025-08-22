Frigerio anunció un nuevo aumento en las becas educativas y destacó un crecimiento del 500% en 20 meses
El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con estudiantes becados y anunció un nuevo incremento en los montos de los beneficios educativos. Subrayó que más de 16.000 jóvenes entrerrianos reciben apoyo del Instituto Becario y remarcó que los montos de las becas crecieron en torno al 500% en los últimos 20 meses.
Frigerio recorrió las instalaciones del organismo junto al director ejecutivo, Mariano Berdiñas, y allí dialogó con estudiantes beneficiarios y empresarios. En ese marco, informó que este mes se otorgó un nuevo aumento, que los alumnos percibirán la próxima semana.
El mandatario precisó que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, las becas ordinarias tuvieron una fuerte actualización: pasaron de 6.500 a 37.000 pesos en nivel secundario (469%), de 10.500 a 52.000 en nivel terciario (395%), y de 13.000 a 80.000 en nivel universitario (515%).
“Desde que asumimos aumentamos un 500% el monto de las becas, sin dejar a ningún estudiante que cumple con los requisitos fuera del beneficio. Esto fue posible gracias al ordenamiento del Instituto y al acompañamiento en todo el proceso educativo, desde el secundario hasta la universidad”, señaló Frigerio.
También se refirió al programa Puente al Trabajo, que vincula estudiantes con empresas, cuyos aportes pasaron de 80.000 a 325.000 pesos (306%). Actualmente participan 35 empresas, con 39 becarios en práctica y 19 jóvenes ya contratados. El objetivo es acercar a estudiantes terciarios y universitarios al mundo laboral mediante prácticas profesionales de hasta 20 horas semanales.
“Es muy positivo. De a poco vamos a ir logrando que todos los jóvenes tengan una oportunidad en nuestra provincia, no tengan que irse y puedan soñar un futuro donde nacieron. Es clave el rol del Estado para facilitar ese proceso”, remarcó el gobernador.
A su vez, el programa Educando en Movimiento brinda apoyo escolar a niños y adolescentes de entre 6 y 13 años, con actividades recreativas en clubes, vecinales, ONGs y centros culturales. Está a cargo de estudiantes terciarios y universitarios de profesorados, quienes reciben una beca de contraprestación de servicio.
Por su parte, Berdiñas destacó que en estos 20 meses los incrementos fueron otorgados en varias etapas, alcanzando “valores históricos”. Sobre el último anuncio, explicó: “Si bien ya todos cobraron la beca en agosto, la diferencia se abonará la semana próxima a los beneficiarios”.