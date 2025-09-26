Frigerio anunció la rehabilitación del acceso a Puerto Yeruá y destacó el potencial productivo de la planta de agua mineral
Durante su visita a Puerto Yeruá, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió la Planta Embotelladora de Agua Mineral y confirmó que la provincia invertirá en obras para rehabilitar el acceso a la localidad, pese a que no se trata de una ruta provincial.
“No es una ruta provincial pero nos vamos a hacer cargo. Será una realidad después de muchísimos años”, aseguró el mandatario al anunciar la decisión.
Inversión productiva y generación de empleo
Acompañado por el intendente Daniel Benítez, Frigerio expresó su orgullo por la planta embotelladora, que generará hasta 20 empleos directos y más puestos indirectos. “Es lo que necesitamos en la provincia: generar condiciones para que haya inversión y generación de empleo en el sector privado. Eso es lo que nos va a sacar adelante y para eso el Estado está a disposición”, destacó.
Obras para mejorar la conectividad
Respecto al acceso a la localidad, el gobernador subrayó: “Está detonado desde hace mucho tiempo. No hay responsabilidad de la provincia, no es una ruta provincial, pero sin embargo nos vamos a hacer cargo. Será una realidad después de muchísimos años. Será una ruta transitable, arreglada, intervenida por el Estado”.
Impacto regional
El intendente Benítez calificó la obra como “muy importante” y agradeció el compromiso del gobernador. “Será muy bienvenida por toda la población de la zona, no solamente el municipio de Puerto Yeruá, sino también para localidades vecinas. Tenemos mucho flujo de turismo, sobre todo en temporada estival y realmente es muy necesario”, enfatizó.
Autoridades presentes
En la actividad acompañaron al gobernador la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario general Mauricio Colello, los ministros Darío Schneider, Fabián Boleas, Guillermo Bernaudo y Manuel Troncoso. También participaron la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, y los legisladores provinciales Gloria Cozzi y Marcelo López.