Frigerio anunció la nueva Ley de Gestión Ambiental y la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones en la 21ª Jornada de la Industria
El gobernador Rogelio Frigerio participó de la 21ª Jornada de la Industria, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), donde anunció el envío a la Legislatura de una nueva Ley de Gestión Ambiental y la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones. “Queremos que invertir en Entre Ríos no solo sea una opción, sino la mejor decisión”, afirmó.
El encuentro, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, reunió a empresarios, dirigentes y especialistas nacionales y provinciales. Entre los presentes estuvieron el presidente de UIER, Gabriel Bourdin; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y los ministros de Gobierno y Trabajo, Hacienda y Finanzas, y Desarrollo Económico, Manuel Troncoso, Fabián Boleas y Guillermo Bernaudo, respectivamente.
Frigerio repasó las medidas recientes de su gestión vinculadas a la producción, como el Régimen de Inversiones en la provincia (RINI), que ya comprometió 150 mil millones de pesos; la implementación de créditos para galpones avícolas; la nueva línea de financiamiento verde junto al CFI y Enersa; y la reducción de Ingresos Brutos para servicios vinculados a la industria avícola.
Dirigiéndose a los industriales, afirmó: “El desarrollo futuro de nuestra provincia depende en gran medida de ustedes y sé lo que implica prender una máquina cada mañana en este momento tan difícil de la Argentina. A mí ahora me toca lidiar con la máquina de impedir, que era hasta hace poco el Estado entrerriano”.
Además, agradeció a los empresarios “por no rendirse, por sostener la producción, por mantener vivo el pulso industrial de nuestra provincia. Gracias por ser, aún en las dificultades, el motor silencioso que nunca se apagó en nuestro país”. Y aseguró que gobernar significa “acompañarlos y generar condiciones para que haya más inversión y empleo en el sector privado. Nuestras industrias necesitan que ayudemos a nivelar la cancha para poder competir”.
Entre los anuncios principales, destacó el envío a la Legislatura de la nueva Ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, que moderniza la normativa vigente desde 1978, y la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Entre Ríos.
“Con la nueva ley buscamos dar un salto histórico. Esto no significa menor control, sino más agilidad, menos costos, menos papeles y más empresas que se sumen al sistema de control ambiental“, precisó Frigerio. Sobre la Agencia, la definió como “una herramienta clave que nos permitirá dar un salto de calidad en la competencia global“.
Por su parte, Martín Rappallini, presidente de la UIA, señaló: “Es muy importante estar en Entre Ríos, una provincia que representa el potencial productivo de la Argentina con cadenas de valor en alimentos, producción avícola, metalmecánica, plástica y madera, entre otras”. Destacó además que el ecosistema productivo combina empresas grandes y numerosas pymes, generando valor agregado en todo el territorio.
El presidente de la UIER, Gabriel Bourdin, subrayó la transformación del sector industrial, que pasó de una postura pasiva a una colaboración activa con el Estado provincial. “Estamos codo a codo con el Estado, derribando barreras y generando confianza”, afirmó.
Bourdin remarcó que este trabajo conjunto se tradujo en logros concretos, como la modernización de la Ley de Promoción Industrial, que equipara a Entre Ríos con otras provincias y sentó las bases para RINI. También destacó que, entre junio de 2024 y junio de 2025, la pérdida de puestos de trabajo fue mínima, evidenciando el compromiso del sector privado, al que definió como “el actor central en el desarrollo económico y social de la provincia”.