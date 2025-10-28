Frigerio anunció la ampliación del RINI para incluir a los tambos y destacó la unión del sector lácteo como motor del desarrollo entrerriano
El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes en Crespo de la 1° Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, acompañado por el intendente Marcelo Cerutti y el presidente de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler), Sergio Borré. En el encuentro, el mandatario anunció la ampliación del Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones (RINI) para incluir a los tambos, otorgando beneficios como exenciones impositivas y reintegros energéticos.
Frigerio subrayó que “cuando hablamos de lechería, hablamos de desarrollo, de cómo pasamos del esfuerzo individual al crecimiento colectivo y transformamos lo que producimos en arraigo, empleo y orgullo”. Afirmó además que la jornada “es la prueba de que la unión del sector no es una utopía” y destacó a Caproler como “un ejemplo de organización, madurez institucional y visión de largo plazo”. “Cuando los productores se unen y el Estado escucha y acompaña, la provincia crece”, concluyó.
El evento, organizado por Caproler y la empresa de comunicación Martín Bustamante, reunió a autoridades, técnicos y referentes del sector. Frigerio valoró la reincorporación de la Argentina a la Federación Internacional de Lechería, señalando que “Entre Ríos quiere ser y va a ser parte activa de esta nueva etapa, porque cada paso que damos afuera fortalece el trabajo y la producción”.
El gobernador también reconoció los desafíos que enfrenta la actividad, como la falta de crédito, la conectividad y el estado de los caminos rurales. “Hasta ahora logramos ocupar el lugar que tenemos gracias a los productores que nunca bajaron los brazos”, dijo, y aseguró que su gestión trabaja para acompañar “con hechos concretos, no con discursos”.
Frigerio recordó que ya se realizaron intervenciones en un tercio de las rutas provinciales y que se gestionó financiamiento por más de 350 millones de dólares para alcanzar el 100% de la red vial. Además, destacó la reducción impositiva implementada por su gobierno: “Somos probablemente el primer gobierno que, ante una crisis sin precedentes, en lugar de aumentar impuestos, los bajó y eliminó más de cien tasas”.
Finalmente, anunció la ampliación del RINI para los tambos, enfatizando que “invertir en Entre Ríos tiene que convenir, y ese es el camino que estamos construyendo juntos”.
Por su parte, el intendente Marcelo Cerutti agradeció la elección de Crespo para el evento y sostuvo que “estas instancias dignifican y deben replicarse en toda la provincia”. En tanto, Sergio Borré, titular de Caproler, destacó el lema de la jornada —“Solo unidos podemos crecer”— y subrayó que “la lechería es mucho más que producir leche; es una cadena integrada que involucra a productores, industrias, logística, comercio, proveedores de insumos, tecnología y también al Estado”.
Del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Raúl Boc Ho; el secretario de Comercio e Industria, Catriel Tonutti; la secretaria de Energía, Noelia Zapata; y el representante de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, José Mouliá, entre otros.