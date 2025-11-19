Frigerio anunció el inicio de la obra del camino productivo entre Viale y arroyo El Durazno
El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que en los próximos días comenzarán los trabajos del camino productivo que une Viale con el arroyo El Durazno, una obra clave para la región que contempla una inversión superior a 34.843 millones de pesos y una extensión de 64,7 kilómetros. Señaló que la adjudicación ya fue firmada y que la obra “dentro de muy poco va a ser una realidad”. Además, adelantó que el bacheo de la ruta provincial Nº 6, que une Maciá con Tala, ya está presupuestado.
El mandatario definió el nuevo camino como “muy importante para un centro neurálgico de la producción entrerriana”, y sostuvo que viene a saldar “una deuda pendiente de muchísimo tiempo con uno de los lugares más productivos de la provincia”. Explicó que el financiamiento proviene de organismos multilaterales de crédito, lo que permite avanzar con obras largamente postergadas.
Respecto de la ruta provincial Nº 6, recordó que su reparación forma parte del plan de bacheo de rutas provinciales – grupo tres, que abarca el tramo entre las rutas 12 y 18. La licitación está prevista para 2026.
Frigerio reiteró que el objetivo de su gestión es intervenir el 100 por ciento de la red vial provincial en cuatro años. Señaló que, tras un primer año de ordenamiento y pago de deudas, “en 2025 se pudo avanzar en muchas obras viales”, aunque reconoció que “después de muchísimos años, la red vial de la provincia está destruida”.
Afirmó que aún cuenta con 25 meses de trabajo para cumplir esa meta, y que será “de la mano de la asistencia de fondos vinculados con organismos multilaterales”.
El gobernador también mencionó gestiones conjuntas con el gobierno nacional para que avance con obras pendientes en rutas nacionales: “Que termine la 12, la 18 y que en pocos días empiecen las obras en la autovía 14, trascendente para nuestra provincia y para el Mercosur”.
Detalles del camino Viale – Arroyo El Durazno
El proyecto se licitó en el marco del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos, financiado por el Préstamo CFA12418 firmado con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) el 28 de octubre de 2024. La obra es ejecutada por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Tendrá una extensión de 64,7 km y una inversión superior a 34.843 millones de pesos.