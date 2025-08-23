Frigerio anunció créditos para productores ovinos y caprinos y prometió repavimentar rutas en la 80° Exposición Rural de Feliciano
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración oficial de la 80ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Feliciano, donde anunció el lanzamiento de una línea de crédito para productores ovinos y caprinos, así como para quienes quieran iniciarse en la actividad e inviertan en la provincia. Además, se comprometió a que en los próximos dos años de gestión se repavimentarán por completo la ruta provincial 1 y la ruta 2, obras largamente demandadas en el norte entrerriano.
“Esta exposición que se viene haciendo hace 80 años es más que una vidriera. Es una señal. La señal de que Entre Ríos está viva, late y produce. Ustedes son la viva prueba de que el campo no se rinde y de que el futuro empieza acá, en esta tierra y con ustedes”, expresó el mandatario.
Frigerio remarcó que “hoy el Estado no pone un pie encima del productor, intenta tender una mano. Estar del mismo lado que el que produce todos los días en la Argentina y en nuestra provincia”. En ese sentido, sostuvo que, pese a que “el país y Entre Ríos atraviesan una de las peores crisis de las que tengamos memoria, eso no puede ser una excusa, sino un motivo para redoblar esfuerzos”.
En materia de infraestructura, destacó que “cada peso de los entrerrianos termina beneficiando a los entrerrianos”, ejemplificando con que ahora “el 100% del impuesto inmobiliario rural se destina a reparar los caminos de la producción”. Y aseguró: “Me comprometo a que en estos próximos dos años de gestión podamos repavimentar la ruta 1, la ruta 2 y empezar a saldar una deuda enorme con el norte de la provincia”.
El gobernador recordó además las medidas de alivio al sector productivo, como la reducción de retenciones, la baja en ingresos brutos y en el impuesto a los sellos. En cuanto a la energía, señaló que “Entre Ríos pasó de ser la provincia con la tarifa más cara del país a estar en la mitad de la tabla, y vamos a seguir trabajando para que al finalizar mi gestión sea una de las más baratas”. También mencionó la simplificación administrativa y la eliminación de más de 100 tasas provinciales.
En cuanto al crédito, Frigerio precisó que estará destinado a mejorar infraestructura, incorporar genética, aumentar el stock y comprar equipamiento. Los préstamos estarán disponibles en pocos días y las entidades del agro participarán en un consejo consultivo que evaluará los proyectos.
“Si los productores van por más, Entre Ríos va por más. Ese es nuestro compromiso. Queremos libertad para trabajar y reglas claras para crecer. El resto lo hacemos nosotros”, concluyó.
Presencias
Acompañaron al gobernador el intendente de Feliciano, Damián Arévalo; el presidente de la Sociedad Rural de Feliciano, Joaquín Mancioni; el titular de Farer, Nicasio Tito; el vicepresidente de CRA, José Colombatto; los ministros Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico) y Fabián Boleas (Hacienda y Finanzas); el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Etchevere; la senadora Gladys “Meca” Domínguez y la diputada María Elena Romero, entre otras autoridades.
Recorridas
Durante su visita, Frigerio recorrió las obras de la ruta provincial N°28, la Escuela Aerotécnica N°52, la residencia de mujeres, el hospital General Francisco Ramírez —donde se realizaron mejoras en el asilo, la red eléctrica, el laboratorio, la guardia y el quirófano—, el barrio 22 Viviendas de IAPV y la propia exposición rural.