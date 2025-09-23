Frigerio anunció alivio fiscal y créditos verdes en la inauguración de una planta de alimentos para mascotas en Seguí
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la nueva planta de alimentos para mascotas de Sagemüller, en el Parque Industrial de Seguí, y destacó la incorporación de la firma al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Durante la recorrida, el mandatario provincial presentó dos medidas claves: una baja histórica de impuestos para la avicultura y nuevas líneas de financiamiento verde.
Con esta adhesión, las inversiones comprometidas en la provincia bajo el RINI ascienden a 150.000 millones de pesos, con 940 puestos de trabajo asociados y un total de 1.000 nuevos empleos industriales generados en menos de un año.
“Cada vez que una empresa entrerriana decide invertir, no solo crece su planta, sino que también crece Entre Ríos”, expresó Frigerio, acompañado por el intendente local Edgardo Müller y el presidente de la empresa, Francisco Sagemüller.
Menos impuestos, más inversión
El mandatario resaltó que invertir en Entre Ríos “tiene que convenir”, y defendió el RINI como una herramienta “simple, concreta y transparente”. En esa línea, anunció la reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos para los productores avícolas, que pasará del 3 al 2%, con la propuesta de bajarlo al 1,5% en el próximo período fiscal mediante un proyecto enviado a la Legislatura.
“Menos presión del Estado es igual a más inversión, más empleo y más arraigo”, afirmó el gobernador, quien recordó las dificultades que atravesó en la legislatura para aprobar el RINI.
Créditos verdes y energías renovables
Frigerio también presentó una nueva línea de créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con garantía del Fondo de Garantías Entrerriano (Fogaer) y asesoramiento de Enersa, destinados a apicultores para incorporar paneles solares en sus galpones.
A su vez, Enersa implementará una línea de financiamiento verde que permitirá a unas 80 empresas acceder a créditos de hasta 200 millones de pesos para reducir costos energéticos.
Desarrollo industrial en Seguí
El intendente Edgardo Müller destacó que el parque industrial de Seguí cuenta con 18 empresas radicadas y cerca de 200 empleos generados, valorando además las políticas municipales de exención impositiva y cesión gratuita de terrenos.
Por su parte, Francisco Sagemüller celebró la apertura de la planta, rememoró los más de 100 años de trayectoria de la compañía y expresó que el proyecto contribuirá a la “estabilidad y progreso” de la región.
La actividad contó con la presencia de los ministros provinciales Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico), Manuel Troncoso (Gobierno y Trabajo), Fabián Boleas (Hacienda y Finanzas) y Darío Schneider (Planeamiento, Infraestructura y Servicios), además del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el secretario de Industria, Catriel Tonutti. También asistieron los intendentes de Viale, Carlos Weis, y de Crespo, Marcelo Cerutti.