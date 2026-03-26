Frigerio ante industriales entrerrianos: “Nuestra obsesión es generar trabajo en el sector privado”
En un encuentro con empresarios de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) y el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el gobernador Rogelio Frigerio afirmó que la “obsesión” de su gestión es generar trabajo en el sector privado y presentó nuevas herramientas de financiamiento productivo.
La actividad se realizó este jueves en el Parque Tecnológico Mirador Tec, en Paraná, en el marco de la presentación de nuevas líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí, el mandatario aseguró que el gobierno que encabeza utilizará “todas las herramientas” para posibilitar la creación de empleo en el sector privado.
“Es por eso que somos la provincia que tiene más créditos del CFI”, sostuvo Frigerio. Y adelantó que recurrirá al Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) y al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) “para apoyar que más empresas entrerrianas puedan acceder a créditos y ser competitivas en términos relativos frente a otras provincias o regiones”, remarcó.
En ese marco, reiteró ante la concurrencia: “No tenemos nada más importante que hacer que las empresas accedan a este beneficio, inviertan y generen empleo en el sector privado. Es la forma de cambiar una historia de la provincia de muchos años”, enfatizó el gobernador.
A su vez, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el potencial estratégico de Entre Ríos y planteó la necesidad de repensar el rol del Estado en el desarrollo productivo. Subrayó el objetivo de impulsar un cambio de paradigma en la gestión pública, con acciones concretas orientadas a la generación de empleo.
“Estamos construyendo un Estado inteligente y eficiente, que acompañe al sector privado con un norte claro, que es la generación de empleo. Y esto no lo hacemos con discursos, sino con hechos concretos”, indicó Colello, al marcar la impronta que busca imprimir la actual administración.
Asimismo, valoró el espacio de encuentro como una señal positiva para el desarrollo provincial. “Este encuentro es motivo de celebración porque habla del potencial que tenemos, de las ganas de crecer y de un sector privado que quiere desarrollarse, acompañado por un Estado presente que impulse ese proceso”, concluyó el funcionario.
En último término, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, coincidió en la premisa de promover el empleo privado a partir del impulso a la inversión. “En un país con una historia donde el financiamiento a la economía ha sido limitado, contar con herramientas que lo fortalezcan es fundamental”, afirmó.
En esa línea, Bernaudo subrayó la importancia de avanzar en sistemas de garantías que faciliten el acceso al crédito y valoró el rol del CFI como organismo que pone a disposición de las provincias instrumentos para ampliar estas posibilidades, apuntando a más proyectos productivos y mayor competitividad.
De la actividad participaron, además, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti; el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI, Marcelo Wechsler; el presidente de UIER, Gabriel Bourdin; funcionarios del CFI y representantes de diversas empresas entrerrianas.
Durante la jornada se presentaron líneas de financiamiento destinadas a potenciar proyectos y fortalecer a empresas de la provincia, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito productivo y apuntalar el desarrollo económico de Entre Ríos.