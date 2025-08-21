Frigerio analizó el avance del programa oftalmológico y el traspaso del puerto de Paraná en reunión de gabinete
En el marco de una nueva reunión de gabinete, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó un encuentro en el que se evaluó la marcha del programa oftalmológico Ver para ser libres, que se desarrolla en los 17 departamentos de Entre Ríos, y la implicancia del traspaso del puerto de Paraná a la órbita provincial para la planificación del desarrollo entrerriano.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, explicó que se dialogó sobre el programa articulado con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, la cartera provincial y los municipios participantes. Destacó la importancia de la coordinación entre estos tres niveles del Estado para que los dos camiones sanitarios puedan recorrer ambas riberas de la provincia, Paraná y Uruguay, acercando controles oftalmológicos a distintas localidades.
Berisso resaltó la buena recepción del programa de control oftalmológico destinado a niños de 6 a 12 años, a quienes se entrega gratuitamente anteojos en caso de necesitarlos. “Realmente ha sido muy bien recibido el programa por todos”, aseguró, y precisó que hasta el momento se realizaron alrededor de 1.000 controles y se entregaron 600 anteojos.
Respecto al traspaso del puerto de Paraná, la ministra indicó que la medida forma parte de la política de transferencia de bienes del Estado nacional hacia las provincias. Señaló que “implica un ordenamiento para planificar el desarrollo de Entre Ríos. El gobernador prioriza esto, entendiendo que debemos tener la dominialidad de este recurso para poder avanzar”.
Como cada semana, también se repasaron las principales líneas de trabajo de cada ministerio y las acciones conjuntas entre áreas del Estado, evaluando políticas implementadas con eje en la eficiencia del gasto público y en el avance del plan de obra pública.