Frigerio analizó con el Consejo Empresario y la UIER los desafíos económicos de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves a representantes del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) para analizar la situación económica provincial y los principales desafíos del sector privado.
Del encuentro participaron los ministros de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto a los secretarios de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti, y de Energía, Noelia Zapata. En representación del empresariado asistieron el presidente del CEER, Ramiro Reiss, y por parte de la UIER, su presidente Gabriel Bourdin y la tesorera María Eugenia Hillairet.
Agenda común entre el sector público y privado
Tras la reunión, Ramiro Reiss destacó que el objetivo fue “conocer la situación de la provincia en primera persona, cuál es la proyección desde acá a fin de año y aportar la visión del empresariado”. Subrayó que expusieron las dificultades actuales, pero con la intención de **“generar una agenda de trabajo para mejorar cuestiones importantes para el sector privado, siempre con el mismo objetivo que es la generación de trabajo genuino”*.
Reiss adelantó que continuarán las mesas de trabajo conjuntas, con el foco en impulsar nuevas inversiones y en la creación de empleo, algo que consideró prioritario para Entre Ríos.
En la misma línea, María Eugenia Hillairet resaltó que existen “muchas propuestas de inversión” y que la UIER acompañará todas las políticas que favorezcan la radicación y expansión de empresas en la provincia. “Estamos comprometidos y vamos a acompañar todas las gestiones que sean tendientes a consolidar una provincia industrial y con todas sus actividades productivas”, afirmó.
Incentivos a nuevas inversiones
Por su parte, el ministro Guillermo Bernaudo explicó que se trabajó en torno al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI). Señaló que ya se aplicó una simplificación del esquema y que en los próximos días se anunciarán nuevas resoluciones de inversiones adheridas, además de proyectos que amplían el régimen.
Asimismo, detalló que dialogaron sobre infraestructura y sobre marcos normativos pendientes, como las leyes de Medio Ambiente y de Agencia de Promoción de Inversiones y de Comercio Exterior, que ingresarán próximamente a la Legislatura. “Nos ha llevado más tiempo del que queríamos, pero en los próximos días estarán en marcha”, aseguró.
Esfuerzo fiscal y competitividad
Finalmente, el ministro Fabián Boleas remarcó que la provincia hace un esfuerzo fiscal para acompañar al sector privado, con medidas de reducción de la presión impositiva y acciones para mejorar la percepción de los mercados sobre Entre Ríos. “Cumplimos nuestras obligaciones y evitamos la receta tradicional de aumentar impuestos ante un desequilibrio fiscal”, concluyó.