Frigerio acordó con la ONU Mujeres un plan para erradicar la violencia de género y fortalecer la autonomía económica
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este lunes en Buenos Aires una reunión con referentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), donde se acordó avanzar en iniciativas conjuntas para erradicar la violencia de género y fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
El encuentro se desarrolló en la Casa de Entre Ríos, donde Frigerio recibió a Magdalena Furtado, oficial a cargo ad interim de ONU Mujeres en Argentina, y a Verónica Baracat, coordinadora del Programa País.
Al finalizar, Furtado destacó la importancia de la audiencia y anticipó ejes de cooperación. “Fue muy fructífera la reunión para estrechar los lazos y el trabajo entre ONU Mujeres y la provincia de Entre Ríos. Hay demandas, sobre todo en dos temáticas: la violencia hacia las mujeres y la autonomía económica de las mujeres que son dos caras de la misma moneda”, señaló.
Además, adelantó posibles programas de acción conjunta. “Creemos que hay que profundizar este trabajo y desde ONU Mujeres compartimos algunos programas que podríamos poner en marcha de la mano con la provincia. Por ejemplo, para brindar autonomía económica, se brindarían pequeñas donaciones que luego pueden complementarse con créditos del programa de Desarrollo Productivo de las Mujeres del CFI”, explicó.
En esa línea, ONU Mujeres también comprometió su apoyo a un encuentro de mujeres que sufren violencia de género en Colón, previsto para fines de octubre.
Finalmente, Furtado subrayó: “Ese programa de pequeñas donaciones puede dar a las mujeres la oportunidad de adquirir material o maquinaria para fortalecer sus emprendimientos, lo que les permite dar un salto cualitativo en su autonomía económica”.