Frigerio acompañó la presentación del plantel y la nueva camiseta de Patronato con Iapser como sponsor central
El gobernador Rogelio Frigerio participó de la presentación oficial del plantel y de la nueva camiseta del Club Atlético Patronato. Allí, destacó la sinergia lograda entre el Estado y la institución, que “beneficia a ambas partes”, y el rol estatal en promover el deporte, especialmente entre los jóvenes.
“El deporte salva vidas, nos aleja de la droga y tiene externalidades positivas que el Estado debe fomentar”, expresó el mandatario durante el acto realizado en la cancha del club.
Frigerio ingresó al campo de juego junto al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; al ministro de Economía, Fabián Boleas; a la titular del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser), Myriam Clerici; al jefe de Policía, Claudio González; al presidente del club, Adrián Bruffal; al director técnico Rubén Forestello; y a integrantes del plantel profesional.
El gobernador remarcó la “posibilidad de hacer un aporte desde empresas de la provincia y recibir algo a cambio también”. Elogió el estado del club y subrayó que el desafío es “volver a ocupar el lugar que Patronato tuvo en la Primera División”.
La nueva camiseta, que lleva al Iapser como sponsor central, evoca el diseño del histórico equipo campeón de 1978, con bastones rojos y negros, shorts y medias blancas. El diseño simboliza un puente entre la historia del club y su proyección a futuro.
“Hemos encontrado una diagonal donde podemos beneficiarnos todos”, sostuvo Frigerio, confiado en que el vínculo traerá resultados positivos para el club y el deporte provincial.
Por su parte, Myriam Clerici afirmó que “no solo somos sponsor, sino un aliado estratégico para acompañar a la juventud a través del deporte”.
En tanto, el presidente Adrián Bruffal y el técnico Rubén Forestello coincidieron en que el respaldo gubernamental y de los patrocinadores es clave para afrontar la logística del torneo y sostener un proyecto competitivo.
Bruffal destacó que Patronato deberá recorrer 22.000 kilómetros este año y agradeció el acompañamiento del gobierno provincial: “Con este apoyo lo vamos a poder hacer”.