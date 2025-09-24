Frigerio acompañó la firma de convenios para modernizar el alumbrado público en cinco municipios de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio participó este miércoles de la firma de convenios entre la Secretaría de Energía, Enersa y los municipios de Gualeguaychú, Concordia, Ubajay, San Gustavo y San Benito, en el marco del programa provincial Entre Ríos LED, que impulsa el recambio de luminarias para mejorar la eficiencia energética.
El acto se llevó a cabo en el almacén de la empresa de energía en Paraná, con la presencia del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el vicepresidente de la empresa y ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata. También participaron los intendentes de los cinco municipios beneficiados: Mauricio Davico, Francisco Azcue, Verónica Luxen, César Simino y Ariel Voeffray.
Tras la firma, las autoridades recorrieron las instalaciones de Enersa. Brupbacher explicó que se trata de la primera tanda de convenios del programa Entre Ríos LED, y destacó que apunta a optimizar la eficiencia energética en el alumbrado público, uno de los costos más elevados de los municipios. Asimismo, señaló que ya se adquirieron 20.000 luminarias LED que se destinarán a los municipios y a los accesos a rutas provinciales.
Por su parte, Manuel Troncoso resaltó que el acuerdo representa “un paso concreto en la modernización del alumbrado público de Entre Ríos” y subrayó que la tecnología LED permite más seguridad, eficiencia y un uso responsable de la energía.
En tanto, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, indicó que el programa busca lograr eficiencia energética y reducir costos trabajando de manera articulada con los municipios, ya que las luminarias LED disminuyen el consumo eléctrico y, por ende, los gastos asociados.
Sobre el programa Entre Ríos LED
La iniciativa tiene como objetivo modernizar el alumbrado público mediante el recambio integral a tecnología LED y la expansión del servicio donde sea necesario. También busca reducir emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
La Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación, mientras que Enersa actuará como unidad ejecutora, encargándose de la provisión de luminarias, capacitación al personal municipal y auditorías técnicas. Los municipios, en tanto, deberán retirar, instalar y mantener las luminarias, adecuar las columnas de alumbrado público, asumir los costos de instalación y disponer de manera segura las lámparas reemplazadas.