Frigerio acompañó la etapa final de los Juegos Entrerrianos de Adultos Mayores en Gualeguaychú
El gobernador Rogelio Frigerio participó este miércoles en Gualeguaychú de las instancias finales de los 19° Juegos Deportivos y Culturales Entrerrianos para Personas Adultas Mayores, cuya organización demandó una inversión provincial de 258,7 millones de pesos, en articulación con el municipio.
La fase provincial reunió a 1.200 finalistas de los 17 departamentos, luego de movilizar a unos 6.000 adultos mayores en las etapas locales coordinadas por los municipios. Las competencias comenzaron el martes 23 y finalizarán el jueves 25 de septiembre.
Frigerio destacó el “poder transformador del deporte y de la cultura”, remarcando que “no hay edad para desarrollar estas actividades”. Subrayó que la promoción del deporte y la cultura “es un compromiso de gestión durante todo el año” y afirmó: “Ver a los adultos mayores tan entusiasmados es un ejemplo para todos. Tienen mucha energía y muchas cosas para seguir dando y aportando a la sociedad. El gobierno es solamente un canal para eso”.
El intendente local, Mauricio Davico, valoró la posibilidad de recibir a la instancia final: “Para nosotros es un orgullo”, expresó, y resaltó el trabajo conjunto entre municipio y provincia para concretar el evento.
En la misma línea, el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, habló de un “éxito en la convocatoria y la participación”, y agradeció al intendente por ofrecer su ciudad como sede. También reconoció al gobernador “por la importancia que le da al deporte”.
Por su parte, la coordinadora de Adultos Mayores de la provincia, Silvina Wiliezko, explicó que la etapa provincial se desarrolla en 13 clubes de Gualeguaychú y en espacios como el Centro Cultural Gualeguaychú, el Parque de la Estación y el Club de los Abuelos. El cierre está previsto para este jueves en el polideportivo.
Frigerio estuvo acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.