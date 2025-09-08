Frigerio acompañó la clausura de la 15ª edición de Galas del Río en La Paz
El gobernador Rogelio Frigerio participó este domingo de la jornada final de Galas del Río, festival declarado De Interés Educativo Provincial, que reunió a artistas nacionales e internacionales en una programación de gran nivel. El concierto de cierre se realizó en el templo parroquial Nuestra Señora de La Paz, con la actuación de la Orquesta de Cámara de la FHAyCS (Uader) y el grupo Coral Remanso.
Un festival que transformó la ciudad
La 15ª edición del encuentro cultural, que se desarrolló del viernes 29 de agosto al domingo 1 de septiembre, convirtió a La Paz en un gran escenario con conciertos, exposiciones y talleres que convocaron a artistas de diversas disciplinas y a un público amplio.
Organizado por la Fundación Arte en La Paz, con el acompañamiento de la Municipalidad y el Gobierno de Entre Ríos, el festival combinó música clásica, jazz, artes plásticas y actividades educativas, con la activa participación de estudiantes y docentes.
El reconocimiento de la organización
El presidente de la fundación, Eduardo Varese, destacó la presencia del gobernador: “Demuestra su apoyo, no solo con sus gestiones, sino también con su visita. En estas 15 ediciones es la primera vez que un gobernador nos acompaña, y nos llena de alegría que pueda conocer de primera mano nuestro festival. Galas del Río ha crecido hasta convertirse en uno de los espacios más esperados por la comunidad artística de nuestro país”.
Asimismo, agradeció al director artístico Ezequiel Spucches “por su sensibilidad, liderazgo y visión, que dio forma a una programación diversa y de altísimo nivel”; a la directora de Artes Visuales, Kiki Lawrie, “por su creatividad y por dar identidad visual a cada rincón de la ciudad”; a los artistas “por regalar su talento” y a los patrocinadores, a quienes calificó como “héroes del festival”.
Una edición especial y masiva
Por su parte, Spucches expresó: “Es un placer cerrar esta decimoquinta edición, que ha sido muy especial, con muchos sueños cumplidos y artistas de relieve, como la Camerata Bariloche. Los conciertos escolares estuvieron repletos y convocaron a casi 5.000 chicos”.
Radicado en París desde hace casi tres décadas, el pianista internacional agradeció las visitas y amistades que acompañaron el festival: “Guardo muchas emociones de estos diez días. Es un placer recibirlos y ya desde mañana empezamos a trabajar en la 16ª edición de Galas del Río”.