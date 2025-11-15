Frigerio abrió el Congreso de Diplomacia Ciudadana y afirmó que la educación es clave en la cooperación con Alemania
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este sábado la apertura del 5° Congreso de Diplomacia Ciudadana y Comunidades de Habla Alemana en el Cono Sur, un encuentro que por primera vez se desarrolla fuera de la provincia de Buenos Aires y que convocó en Paraná a referentes del ámbito educativo, cultural y productivo vinculados a la comunidad germana.
Durante la inauguración, el mandatario celebró que Entre Ríos haya sido elegida como sede y sostuvo que “el federalismo también se defiende con gestos”. Además, destacó el valor de estos espacios de intercambio: “Lo que podemos hacer acá es aprender de cada uno y compartir experiencias. Eso siempre es fructífero”, remarcó.
La educación como eje de la agenda bilateral con Alemania
Frigerio subrayó que la educación constituye el motor central de la cooperación internacional:
“La educación es la columna vertebral de esta cooperación”, afirmó. En ese sentido, resaltó los avances en la agenda conjunta con Baviera, particularmente las instancias de trabajo entre universidades entrerrianas y el Centro Universitario de Baviera para América Latina, destinadas a fortalecer la investigación aplicada, la movilidad institucional y los programas académicos conjuntos.
También mencionó las gestiones para aplicar en la provincia el sistema de formación profesional dual alemán, que combina estudio teórico y práctica en empresas:
“Queremos formar jóvenes con las herramientas que exige el mundo que viene”, aseguró.
Presencias y vínculos institucionales
La apertura contó con la participación del embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé; el presidente del Consejo de la Fundación Verbundenheit, Hartmut Koschyk; la directora adjunta de la Representación del Estado Libre de Baviera para Sudamérica, Ursula Brendecke; el presidente de la Federación de Asociaciones Argentino-Alemanas, Germán Lehrke; y el gerente general de la Fundación Verbundenheit, Marco Just Quiles.
En su exposición, Frigerio valoró la experiencia alemana en materia de organización territorial y señaló que Argentina debe avanzar hacia un federalismo más efectivo:
“Somos un país que se declama federal, pero que aún tiene mucho por avanzar. Alemania es, sin dudas, uno de los países más federales del mundo”, expresó.
Más protagonismo para las provincias
El gobernador llamó a profundizar la participación provincial en las relaciones internacionales:
“Muchas veces tenemos que cortar camino y avanzar directamente, porque las facultades están delegadas al Gobierno nacional. Pero las provincias también tienen mucho para ofrecer y mucho para aprender del mundo”, planteó.
Asimismo, destacó que la relación con Baviera se sostiene en valores compartidos como la cultura del esfuerzo, la previsibilidad, la seriedad y la cooperación, y definió el congreso como una instancia que “representa continuidad, historia y, sobre todo, futuro”.
Anuncios y perspectivas
Frigerio anticipó la puesta en marcha de mesas técnicas permanentes, el fortalecimiento de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Entre Ríos y la definición de metas concretas para profundizar la cooperación con Alemania.
“Este encuentro es el inicio de una etapa de cooperación sostenida”, concluyó.